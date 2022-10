Michael J. Fox se refirió al avance del parkinson que padece: “Mi condición empeoró”

Michael J. Fox habló sobre sus luchas durante el año pasado, en el que sufrió múltiples lesiones dolorosas debido a la enfermedad de parkinson que le fue diagnosticada cuando tenía 29 años.

Fue en una entrevista con la revista People donde el actor, que todo el mundo conoce por su trabajo en las películas de “Back to the Future”, dijo que sus problemas de salud han empeorado con la edad y que sufrió múltiples lesiones dolorosas.

“Me rompí la mejilla, luego la mano, luego el hombro, me pusieron un hombro de reemplazo y me rompí el brazo derecho, luego me rompí el codo. Tengo 61 años y lo estoy sintiendo un poco más”, compartió J. Fox.

“Mi condición empeoró” Michael J. Fox

Cabe mencionar que, si bien se sabe que el parkinson afecta el movimiento, el reciente brote de lesiones no se debió a su enfermedad, sino a que después de romperse la mano, no pudo usarla temporalmente, lo que provocó problemas de equilibrio y caídas.

“Toda la misión es: ‘No te caigas’. Entonces, lo que sea que funcione para no caerse, ya sea un andador o una silla de ruedas, un bastón, un tipo con un cinturón alrededor de mi cintura agarrándolo, uso todas esas herramientas”, agregó el actor, de 61 años, quien recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt, un Oscar honorario que reconoce los esfuerzos filantrópicos sobresalientes, en los Premios de los Gobernadores el próximo 19 de noviembre.

Fox ha luchado contra el parkinson durante poco más de tres décadas. Ha reducido drásticamente su actuación, pero continúa al frente de la Fundación Michael J. Fox, la organización de defensa e investigación del Parkinson que ha recaudado millones de dólares en busca de una cura.

Los médicos le dijeron que tendría suerte si podía actuar durante 10 años más, pero no fue hasta 2020 que anunció su retiro.

