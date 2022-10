Sara Maldonado se presentó ante la prensa llevando una camisa transparente y dejó ver sus encantos

Sara Maldonado fue una de las invitadas al lanzamiento de Sotol, “Nocheluna” de Lenny Kravitz. La bebida alcohólica que ha presentado el cantante es destilada del Dasylirion, en México. Para dicho evento la actriz, protagonista de telenovelas, decidió llevar una camisa transparento y así modeló ante la prensa, dejando a la vista sus muchos encantos.

Sobre la situación, Maldonado dijo: “¿A poco se transparenta? ¡No me di cuenta!”. Las declaraciones fueron recogidas por Mezcalent, y es que Sara también les explicó que decidió ir así al evento porque esta es una tendencia que está muy de moda. “Estoy tratando de estar a la moda”, aseguró la mexicana.

También agregó: “Yo creo que este evento lo amerita, no andaría vestida así en algunas calles. Creo que de repente es un poco complicado sentir las miradas encima porque es como un tabú que las mujeres andemos con transparencias, lo cual no debería de ser; pero en este evento me sentí como segura y tranquila de poder expresarme de esta manera”.

Sara Maldonado en la presentación de sotol Nocheluna. / Foto de Mezcalent.

La famosa actriz mexicana está muy feliz y tiene muchas razones para festejar y que es forma parte de Mujeres Asesinas. La publicidad de este proyecto del cual forma parte ya está disponible y todos están hablando de la imagen que ésta protagoniza.

Se ha confirmado así que la nueva versión de “Mujeres Asesinas” se verá por Vix+Original y se estrenará el próximo 4 de noviembre.

En el lanzamiento del Sotol de Kravitz, con la prensa también habló sobre su físico y su problema con las dietas: “Trato obviamente de comer bien. La verdad es que yo soy de buen comer, no me gusta limitarme, entonces también trato de hacer mucho ejercicio, balancearme en todo y (procuro) no obsesionarme tanto con el físico sino realmente aceptar mi cuerpo como es”.

