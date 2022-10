Esto es lo que Nostradamus realmente “predijo” sobre Putin y la Tercera Guerra Mundial

Muchas “predicciones de Nostradamus” están flotando últimamente en Internet, alegando que se trata de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin que conducirá a la Tercera Guerra Mundial.

Habiendo ya “predicho” una hambruna tan mala que la humanidad comenzaría a comerse entre sí debido a la hambruna en 2022, Nostradamus supuestamente tiene más reservado para nosotros con varios meses de guerra global.

El pasaje de Nostradamus que tiene a la gente nerviosa dice “siete meses de la Gran Guerra, gente muerta por malas acciones. Rouen, Evreux no caerá ante el Rey”.

El tabloide británico Daily Star especula que esto “podría verse como una alusión a un conflicto más grande de la Tercera Guerra Mundial derivado de los problemas en Ucrania que surgirán el próximo año”, y agregó que “la línea de tiempo de siete meses en el conflicto puede parecer inicialmente como una causa para celebración, pero con los aterradores arsenales nucleares de países como Estados Unidos y Rusia, tal vez sea mejor pecar de precavido”.

Según otra predicción, aparentemente se avecina una hambruna en la que los precios del trigo subirán tanto que las personas comenzarán a comerse entre sí, lo que podría vincularse con la Tercera Guerra Mundial si estuviera interesado en ese tipo de cosas.

“No abades, monjes, novicios para aprender; La miel costará mucho más que la cera de una vela. Tan alto el precio del trigo Que el hombre se agita. Su prójimo para comer en su desesperación.”

Lo bueno de predecir el futuro es que cuanto más impreciso eres, más acertado puedes parecer sobre una mayor cantidad de temas.

Eventualmente, alguien podría atribuirlas a un evento del mundo real no muy diferente. Son lo que se conoce como “postdicciones”, en el sentido de que posiblemente no puedas adivinar lo que estaba prediciendo antes de que ocurriera el evento, pero después del evento, puedes encontrar un pasaje que hace que parezca que lo había sabido todo el tiempo. Incluso entonces, no son tan precisos.

Por ejemplo, un pasaje que se promociona como una predicción del ascenso de Hitler de ninguna manera le advertiría sobre el propio Hitler:

“Desde las profundidades del Oeste de Europa, Un niño pequeño nacerá de gente pobre, El que con su lengua seducirá a una gran tropa; su fama aumentará hacia el reino de Oriente”.

Si lo leyeras de antemano, tal vez podrías adivinar que se refería a que alguien famoso nacería en Europa Occidental, pero eso es todo. Una vez que Hitler subió al poder, la gente decidió que debía haberse referido a Hitler y declaró a Nostrodamus una vez más como un increíble mago de las predicciones gracias a este pasaje increíblemente vago.

Entonces, en respuesta al título, probablemente Nostrodamus no predijo nada sobre Putin y la Tercera Guerra Mundial.

