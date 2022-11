Cheque de estímulo contra la inflación: una encuesta revela que más de la mitad de los estadounidenses apoya un alivio federal

Ante los problemas que se han derivado de las alzas generalizadas en los bienes y servicios que vive Estados Unidos, un gran porcentaje de ciudadanos dio a conocer que no ve con malos ojos que el gobierno federal pudiera enviar una ronda de pagos de estímulo para paliar la inflación.

De acuerdo con una encuesta de Newsweek, elaborada por Redfield & Wilton Strategies, realizada en línea entre 1,500 personas, del 23 al 24 de octubre, indicó que el 63% de los votantes elegibles expresaron cierto grado de apoyo a la distribución de este posible beneficio.

Redfield & Wilton Strategies indicó que los participantes estuvieron de acuerdo en que el gobierno federal debe ser el encargado de este proceso, bajo esta perspectiva, el 42% indicó que estaba “totalmente de acuerdo”, mientras que el 21% dijo “de acuerdo”.

El posicionamiento de los estadounidenses llega en un momento en el que el índice de precios al consumidor en septiembre subió un 0.4% desde agosto y un 8.2% desde el año anterior.

Según Newsweek, el 18% de los participantes indicaron que no apoyan que el gobierno proporcione cheques de estímulo para la inflación.Con base en el estudio, los estadunidenses que rechazan esta opción no dieron un motivo en particular para no apoyar la idea.

A pesar de que este sondeo ciudadano hace ver que los votantes desean apoyo federal para el tema, diversos estados han anunciado medidas para ayudar a la población contra la inflación, por lo que enviarán cheques de alivio de la inflación a los residentes elegibles.

Las ayudas a los estadunidenses no han sido nuevas en un contexto de crisis, en especial, desde que llegó el covid, el gobierno federal liberó diversas rondas de pagos, el primero primer representó $1200 dólares, mientras que los dos siguientes fueron de $600 y $1400.

Hasta el momento no se ha hecho un pronunciamiento federal sobre la posibilidad real de que en el corto plazo pudiera llegar un posible cheque de estímulo para enfrentar la inflación, pero el sondeo deja ver que los estadounidenses siguen pensado que requieren ayuda.

El fenómeno de la inflación y sus consecuencias económicas han sido temas clave para los ciudadanos desde que inició el año, este tema es cada vez más importante para muchos, ya que están cercanas las elecciones intemedias que definen el control del Congreso y 36 estados del país.

