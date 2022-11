Cris Mercado, la diseñadora, que junto a Carlos Ponce le cumple sueño a los famosos: “He querido hacer esto toda mi vida”

“He querido hacer esto toda mi vida”, con los sentimientos a flor de piel, Cris Mercado, arquitecta y presentadora, quien tiene a su cargo diseñar los decorados de cadenas como Telemundo, Univision, NBC, los próximos Latin Grammy, nos confiesa que estar conduciendo junto a Carlos Ponce ‘Remodelaciones con Celebridades’ por Discovery Family es cumplir su sueño.

En los tres primeros capítulos, veremos cómo le cumplen el sueño a famosos con Gaby Espino, Zion y Cristian de la Fuente a sorprender a un ser querido. Pero antes hablamos con esta empoderada mujer de raíces dominicanas, que transformando los espacios de otros, transformó su vida.

-¿Cómo llega este proyecto junto a Carlos Ponce que junta tus dos pasiones: la televisión y la decoración?

Cris Mercado: ‘Remodelaciones con Celebridades’, la edición de Miami, porque ya el proyecto existe en el mercado anglosajón, que hacen remodelaciones e invitan personas como Brat Pitt, porque no son para los famosos sino para personas importantes en la vida de los famosos. En estos 3 capítulos que estamos lanzando, tenemos a Cristian de la Fuente, a Gaby Espino y a Zion. Cada uno de ellos nos dio la oportunidad de conocerlos a un nivel más personal, y conocer personas importantes en su vida. Cristian de la Fuente, eligió a la señora Irma, que es como una segunda mamá para él, la ama de casa de Cristian cuando está aquí en la Florida… Fue un episodio súper conmovedor, todo el mundo llorando y lloré en set, lloré viendo.

Yo hago set para televisión, y me tocó hacerle escenografía de otro proyecto para la misma cadena, y una de las productoras me dijo: “Oye, que, si te ponemos en cámara, necesito una diseñadora que pueda hablar en cámara, que sea la contraparte de Carlos Ponce en este proyecto ¿te animas?” … He querido hacer esto toda mi vida, de hecho, para mí esto es como un sueño hecho realidad porque amo mi vocación, mi profesión, pero amo la televisión también como que me quiero dar a conocer en todo eso, fue como que el momento perfecto.

Cris Mercado. Foto: EnPositivo

-Comenzaste a los 8 años en la tele, en ‘Sábados Chiquito de Corporán’, en República Dominicana, y hoy eres una de las diseñadoras de las escenografías más importantes de los shows y televisión, ¿cómo fue ese proceso?

Cris Mercado: Te escucho decirlo y digo: “¿qué esa soy yo, eso soy yo?” … El proceso ha sido largo. Yo entro a la televisión a los 8 años por mi hermano, que es también amante de la televisión, vamos a hacer un casting para un comercial, y quedé como parte de ese programa que pasaban todos los sábados en la mañana para los niños, de ahí surgió este amor a la televisión. Cuando estudio arquitectura, lo estudio porque amo las artes. Quiero hacer la televisión, pero esto es algo seguro que sé que se me va a dar y que voy a hacer bien. Cuando termino arquitectura, trabajaba en ese momento como voluntaria para los modelos de Naciones Unidas que estaban como liderados por el Expresidente de la república, en su momento el Doctor Leonel Fernández.

Me acerco a él le digo: “Me quiero ir a los Estados Unidos a estudiar, pero necesito ayuda” … Le pasó toda la información, aplico a la beca y me la dan. Me voy a estudiar, actuación y producción de televisión, y en ese proceso me vine a Miami. Hago de secretaria, de mesera, de recepcionista, tratando de buscar donde agarrarme. Se me presenta la oportunidad de estar en un reality de diseño de interiores, porque yo trabajaba en un sitio de remodelación de casas en ese momento, y había participado en hacer algunos de los diseños de esa firma, quedo como una de las finalistas de ese show, la primera latina en estar en el show, me eliminan, el premio era que te daban tu propio show de televisión, soy como que la cuarta o quinta eliminada de la serie.

Me digo: “No voy a volver a trabajar en oficina, yo voy a buscar cómo voy a entrar en la televisión, tengo mi carrera de arquitectura, vamos a hacerle”. De momento como que empecé a trabajar en vídeos de música, y una cosa llevó a la otra, y termino haciendo segmento para ‘Despierta América’, de ‘Hágalo Usted Misma’. Ahí conecto con el que es como que el presidente del departamento de arte, y me ofrecen un trabajo como diseñadora dentro del canal. En 2018 me voy de Univision, y abro mi compañía, y ahí la oportunidad de trabajar en muchísimos canales de televisión, aquí, en México, ahora en la República Dominicana… El proceso ha sido largo, pero como que Diosito me ha bendecido mucho.

Cris Mercado con su co-host Carlos Ponce y Gaby Espino. Foto: EnPositivo

-A la hora de diseñar una escenografía, ¿cómo nace la idea, ¿cómo es el proceso?

Cris Mercado: Muchas veces los productores con los que he trabajado cuando me llaman tienen una idea muy clara de esto es lo que quiero, y hay algunos de ellos que hasta me hacen un Photoshop. El proceso comienza con buscar inspiración en arquitectura, en textiles, en otros sets de televisión, en lugares que tú ni te imaginas. Por ejemplo, el set de ‘La Mesa Caliente’, yo me puse a buscar inspiración en restaurantes porque muchos, más en la Florida, invierten muchísimo al diseño comercial. A mí me ha llegado la idea de una escenografía, cenando con mi esposo, me saco una servilleta y ahí empiezo a plasmarlo en la computadora.

-¿Cuál ha sido ese desafío que más te ha gustado y que quizás pensabas que no ibas a encontrarle la vuelta hasta que lo viste plasmado?

Cris Mercado: ‘El Colador’, el programa no duró mucho, pero esa escenografía tenía todos los retos del mundo, presupuesto un poco limitado, el espacio, estábamos trabajando dentro de una escenografía muy reconocida, que es la escenografía de ‘Hoy Día’, y entonces cómo transformar una escenografía existente, que pasa en las mañanas, para que se vea de noche… La escenografía ha ganado un montón de premios y cada vez lo usan para especiales, fue el mega reto, y de momento ha la súper bendición porque por ese set en particular me ha llegado otro proyecto, y he ganado premio.

Cris Mercado con su co-host Carlos Ponce. Foto: EnPositivo

–Cris y ¿cuál ha sido ese trabajo que tú soñabas hacer que se te dio?

Cris Mercado: ‘Remodelación con Celebridades’… Una de mis mejores amigas me escribe y me dice: “Yo no sé si tú recuerdas que hace como 5 años estaba en Miami, y hablamos de que lo que sería perfecto para ti, sería un show de televisión en donde hagas lo que haces, donde remodeles, donde hagas diseño, que puedas hablar con la gente de lo que tú en realidad estás haciendo, y de paso ayudar personas’… Yo voy leyendo el mensaje, y digo esto ha estado aquí de años, yo hice una demo una vez, en el 2015, que se llamaba ‘Decora Con Cris’ (de corazón con Cris), y era como que este mismo concepto y lo pasé a varias productoras, pero en ese momento no se dio, 7 años más tarde se me presenta esta oportunidad.

Estoy filmando y llegó al set no me lo creo, terminó de filmar no me lo creo, me estoy viendo no me lo creo, siempre ha sido el proyecto de vida que he tenido por te puedo decir casi 10 años, he pensado en esta oportunidad y se me dio, se me dio al lado de una persona como Carlos, que se notó que estaba nerviosa y me decía lo vas a hacer bien, se transmitió la química y todo fluyó y de verdad que éste ha sido como que uno de mis sueños hechos realidad, estoy todavía como que la sonrisa de oreja a oreja, que no se me quita.

-¿Cómo fue trabajar con Carlos Ponce?

Cris Mercado: Carlos es tal cual en las redes como es en persona, de hecho, mi esposo estaba más emocionado que yo de trabajar con Carlos Ponce, porque dice que es súper cómico… Es súper cordial, un día llegó como con croquetas, pastelitos, empanadas para todo el mundo. Aparte sabe mucho de remodelación, él ha hecho proyectos de su casa, de hecho, hizo una remodelación, vendió esa casa, y esto a él le apasiona también.

-¿Qué le dice esta Cris ,que acaba de cumplir su sueño, a aquella chiquitita que estaba en ‘Sábado Chiquito de Corporán’, y que todavía no se imaginaba lo que le venía?

Cris Mercado: Los sueños sí se hacen realidad, hay que trabajar mucho, mucho, hay que tener la disponibilidad para hacerlo. Hoy día se me cierran puertas porque soy muy joven, no tengo mucha experiencia, y yo sigo ahí dándole y dándole. La base que crearon mis papás en mí es muy sólida, y si tantos padres de verdad invirtieran el tiempo de criar a sus hijos en amor, en educación como hicieron mis papás, mucha más gente pudiera cumplir sus sueños. A la de 8 años no tenía ni idea, a esa los zapatos le quedaban grandes y entonces le metíamos en servilleta para que le cupieran, sí quería volar y volé, y aquí estoy. Con trabajo, con educación, con perseverancia de verdad que todo se puede en esta vida, y soy el vivo ejemplo de que es así.

