Gleydi Cartaya: En exclusiva te presentamos a la mujer detrás del fenómeno de ‘La Reina del Cosmo’ en las redes sociales

Se llama Gleydi Cartaya, pero todos la conocemos como ‘La Reina del Cosmo’, ese personaje que es casi ella y que se convirtió en un fenómeno mundial en las redes sociales, de la que celebridades como Shakira, Kuno Becker, George Harris, Mario Lopez, entre otros están pendiente y hasta comparten sus historias.

En exclusiva, hablamos con la venezolana que hizo nacer esta ‘Reina del Cosmo’ en la pandemia, en honor a la verdadera reina, su madre, quien es parte diaria de sus bromas y su motor de vida.

Ahora vive en Barcelona, sueña con por fin llevarse a su madre a vivir con ella, y por qué no llegar a Hollywood escribiendo o produciendo cine o series.

Mientras tanto, nos metemos en su intimidad, donde nos confiesa que, aunque todo parece espontáneo, tiene como premisa cuidar de no herir a nadie, de que el espacio sea una gran familia, y se sigue emocionando con los mensajes de quienes aseguran que sus videos le cambian el día, el humor y hasta les salva la vida.

Gleydi Cartaya, ‘La reina del Cosmo’. Foto: La Reina del Cosmo

-¿Qué hay detrás del fenómeno de la Reina del Cosmo? ¿quién eres, eres real?

Gleydi Cartaya: Soy el 70% de lo que ven en las redes sociales, tengo un humor bastante particular, yo lo describo como no un humor negro, sino gris oscuro mate, porque a pesar de que me meto con todo el mundo, no me meto con nadie, entonces eso es lo qué cuido bastante, y a eso le sumamos, que soy géminis, y a eso le sumamos, que soy inmadura, y a eso le sumamos que soy mujer… Wow es una explosión, tengo demasiados cambios de humor en el día.

-¿Cómo decides crear la Reina del Cosmo, y te imaginabas que iba a ser este fenómeno mundial?

Gleydi Cartaya: Yo nazco en la pandemia, en Chile, porque yo vivía en Chile, y mi pareja en ese momento es médico, por ende, tenía más trabajo que yo, entonces yo básicamente me quedaba sola en la casa, y te podrás imaginar una mente como la mía, que no descansa, sola, sin poder hablar con nadie, decido crear la cuenta.

Aparte que mi mamá en ese momento se había tomado unas pastillas pensando que era para un dolor y era para otra cosa, y la tumbó eso fue horrible, yo pasé un susto horrible porque yo solía hacerle las bromas a ella, pero no las documentaba, sino que las tenía yo. A raíz de eso yo dije: “Yo tengo que armar como una especie de álbum digital”, porque yo estaba lejos, ella allá, y la ley de vida dice que primero es ella, pero uno no sabe, ¿qué pasa si me roban el teléfono?, ¿si se me pierde?, ¿si se me pierden las conversaciones con ella?, que realmente era por eso es por lo que yo abro la cuenta, y por eso es que se llama la Reina del Cosmo, porque era basado a ella, a las bromas que yo le hacía a ella, a las conversaciones que yo tenía con ella.

Manuel, mi amigo, me dice: “Pero ¿por qué no le abres un Instagram a tu mamá?” … Ahí es donde empiezo y arranco yo, de hecho, al principio eran notas de voz de ella, porque eran unas bromas con ella, sólo que ella hubo un momento que por muy despistada que sea, ya no caía más, y empecé como a mostrarme yo un poquito más también, y a la gente también le gustó.

Gleydi Cartaya, ‘La reina del Cosmo’ junto a su madre, su inspiración. Foto: La Reina del Cosmo

-Te confieso que esperando el estreno de ‘Monotonía’ de Shakira, estaba más pendiente tu reacción que de la canción de ella y a muchos nos pasó.

Gleydi Cartaya: Si, de hecho, yo vi la hora y yo dije no, mira todavía Shakira no lanzaba la canción y lanzo un video antes, que es donde estoy con la guitarra, de manera también esperando que la gente esperara después la reacción… Esto es lo que me gusta, yo interactúo. Aparte que interactuó mucho con mis seguidores, no saben en qué momento incluso yo a ellos los voy a hacer una broma, pues entonces me gusta porque no es sólo mi mamá, no es sólo un amigo, sino que con ellos también, yo no es que me meto, sino que interactuamos de esa manera que me dicen: “Coño, también me jodiste a mí”, me encanta porque no saben qué momento con qué cosa voy a salir.

-¿En quién te cambió la vida?

Gleydi Cartaya: Uno de los videos más virales, que te lo juro no le tenía mucha fe, estaba muy agotada, tenía 2 trabajos, pero siempre me mantuve constante, no dejaba de subir vídeos, sea de lo que fuese, siempre. Decía, en algún momento esto tiene que reventar, porque yo veía la interacción de la gente, y a pesar de que es un humor bastante particular, la gente me tiene bastante cariño, y eso me encanta. Ese día yo monté ese vídeo, y yo vi como la última actualización en la madrugada, iba por 470 mil views. Yo dije, oye esto se está descontrolando. De repente en la mañana siguiente, cuando me desperté 3 millones de visualizaciones y yo decía: ¡Dios mío, esto se está descontrolando!… Empezaron todas las personas en TikTok en hacerme el audio famoso.

Ahí es realmente donde me cambió, en el sentido de que pude dejar los 2 trabajos, y dedicarme a lo que me gustaba, porque a veces, en mi hora de almuerzo tú me veías a mí como una loca grabando, editando, en el metro. A veces me sentía como un poco frustrada de que estaba metida en un trabajo, y yo decía: es que yo quiero es grabar, yo quiero ir a interactuar con la gente, yo quiero esta idea, y no podía pues porque cocinando imagínate pues no puedo, y pude. En ese aspecto, siento que me ha cambiado la vida en cuanto a eso, porque se me han abierto bastantes puertas, conoces mucha gente, y con temas de mi mamá también, la tengo lejos, pero la quieren tanto, que si yo salgo diciendo: “necesito que a mí busquen a mi mamá y la lleven”, la llevan, sí ha sido bastante positivo

-Este cambio también crea una responsabilidad, ya es tu trabajo, tienes que cumplir a tu público y cumplir a ti misma ¿cómo cambia en ese sentido de tu vida?

Gleydi Cartaya: No cambia porque como en la película ‘Sexto Sentido’, el niño que ve muertos, yo veo idea, idea, idea, idea, idea, idea… Si por mi fuese, yo te grabara 4 o 5 videos diarios, sólo que trato de no saturar tanto, y trato de que la gente, evidentemente, espere algo no se aburran, pero no me ha pasado, no ha llegado el punto de que yo diga: no sé qué hacer, entonces me lo disfruto. Siento que es un trabajo ciertamente pero que me gusta.

-¿Sientes esa responsabilidad de los mensajes que vas a dar?

Gleydi Cartaya: Sí lo cuido, a pesar de que tú ves mi cuenta muy orgánica, la cuido con cada detalle, cada palabra que pueda decir, que pueda ofender, todo lo hablo en primera persona, no todo me pasa, pero al hablarlo en primera persona siento que no estoy metiéndome con nadie, sino conmigo misma, y ahí hago que la gente se sienta en confianza, y diga ‘a mí también me pasa’, y eso es lo que yo creo que ha calado bien.

Me meto con una tía, pero realmente puede ser una amiga, puede ser cualquier persona. Yo uso referencia a mi tía, uso referencia a un jefe… ¿Quién no ha querido meter 200 mil excusas a un jefe?… No todo eso pasa, evidentemente, sino que veo las situaciones y la llevo siempre a primera persona, no uso palabras que puedan ofender a la gente. Es un humor para gente bastante inteligente de verdad, y es lo que me gusta de mis seguidores, que no tengo que explicar el chiste.

-Muchos piensan que esto no es un trabajo, que gana dinero divirtiéndose, ¿cómo es un día tuyo?

Gleydi Cartaya: Sí yo tengo una rutina totalmente, yo me despierto, me tomo mi café, reviso los mensajes, reviso las publicidades, tengo un plan de contenido, a mis clientes yo les digo: mira tal día, tal día… Trato de siempre cumplirle a mi cliente, tengo un tiempo de almorzar, en este momento grabó, en este momento interactuó, sí manejo una rutina laboral .

-Termina en encierro de la pandemia, tú ya estás instalada como La Reina del Cosmo, te mudas a España, ¿qué te dice la gente en la calle?

Gleydi Cartaya: Me piden fotos, que, qué fino, que les encanta. Lo que pasa es que la cuenta yo la veo bastante familiar porque hablo de las mamás, hablo de las tías, hablo de los jefes, hablo de los compañeros de piso, entonces no me llega alguien siempre en específico por un video, sino por muchos temas… Ayer le dije eso a mi jefe, mira mi jefe ahora te sigue, ahora mi jefe no sé qué, mi tía no sé… Es como muchos temas por la que mucha gente que me sigue, por cada cosita. Por la doctora, por ejemplo, tengo ese gremio ganado también porque los doctores quisieron responder así y no pueden, pero la ‘doctora Dulce’ sí puede, entonces es como un poquito de todo.

–¿Qué dice tu mamá?

Gleydi Cartaya: Se lo goza, lo que pasa es que mi mamá toda la vida ha tenido esa personalidad como ustedes la ven, y como ustedes la oyen, muy segura de sus cositas, así ella sepa que ella está hablando todo choreto, ella no le importa, ella tiene su personalidad y tenemos el humor similar, porque es que si no esta cuenta nunca pudiera haber existido, si ella no se lo disfrutara, yo no le haría pasar por ese momento incómodo… Se siente súper orgullosísima de mí, eso es como que sí ya yo estoy en Hollywood.

-¿Y te gustaría llegar a Hollywood?

Gleydi Cartaya: Me gustaría, sabes qué me gustaría, la parte de escribir, de producir. Hay gente que va a un gimnasio, hay gente que lee un libro, hay gente que hace receta para drenar, yo no, yo creo, creo, creo sobre ideas, al punto de que te confieso de que a veces en las noches me paro a las 4 de la mañana hacer un vídeo.

Gleydi Cartaya, ‘La reina del Cosmo’. Foto: La Reina del Cosmo

–¿Qué pasaría si por ejemplo, te llamar a Guillermo del Toro, Eugenio Derbéz y dijeran: Mira te necesito en Los Ángeles, porque quiero que formes parte del script de mi película?

Gleydi Cartaya: Voy saliendo, permiso, con mi pasaporte, ya tengo la maleta lista, ¿para cuándo es?… No para mí imagínate sería un honor.

-Esta apertura que tienes y este fenómeno mundial que creaste es como la punta de un iceberg y hablas de tu sueño de llegar a Hollywood, pero ¿qué es lo que tú quieres como el siguiente paso?

Gleydi Cartaya: Quiero establecerme bien, y no quiero vivir sólo de las redes, me gustaría montar un negocio paralelo. El día que yo no tenga ánimo de salir, no tener esa responsabilidad como que bueno hoy no monetizo, es como la meta a más corto plazo que tengo. Evidentemente me encantaría escribir producciones, como obras de teatro, ser la escritora, me encantaría participar en una producción de Netflix, sea en la pantalla, bueno yo actriz no soy, pero me gustaría más como en la parte esa de producción.

-Aunque no seas actriz, perfectamente nos tienes a todos atrapados como cualquier novela o cualquier serie…

Gleydi Cartaya: La gente me pide Stand Up, no lo descarto, siento que para eso igual hay que prepararse un poquito más, sobre todo como te digo soy muy celosa con mis seguidores, y me encantaría que en el momento que yo me pare una tarima, es porque realmente tengo algún conocimiento, así sea de la respiración en un micrófono, no a lo loco, no me gustaría salir a lo loco.

-¿Qué es lo que te gusta hacer a ti, más allá de los videos?

Gleydi Cartaya:: Yo soy muy tranquila, la gente piensa que yo soy súper todo lo contrario y no, yo la verdad soy bastante tranquila, me encanta estar en mi hogar, me encanta ir a la playa, me encanta sentarme así sea sola a tomarme un café, porque siento que nunca estoy sola, observó tanto a la gente, hay momentos donde de repente digo así como: Quiero hacer un vídeo corto, porque tengo ideas de videos largos que ameritan tiempo y no puedo, pero necesito montar algo, pero no sé qué… Voy a tomar un café abajo y veo, escucho, observo y ya, ahí lo tengo, incluso lo he montado en ese mismo momento, y son los videos más virales que se han hecho.

-¿Qué te ha sorprendido y qué te ha lastimado de las personas en las redes sociales?

Gleydi Cartaya: Me sorprende la cantidad de personas que a mi cuenta llegan con depresión, testimonios como: “estoy en una clínica, porque intenté hacerme daño y tus vídeos son los que me motivan y me dan fuerza” … Eso es lo que más me sorprende, y es una de las cosas que yo digo, tengo una responsabilidad con todo mi público. Por supuesto, me escriben, me han mandado fotos con desnudos, me han preguntado que cuánto cobro por una noche, me han preguntado para hacer tríos…. También entiendo que hay una parte de mis vídeos que muestra lo perversa que puedo ser, y entiendo que no me puedo molestar porque de alguna manera yo estoy incitando a esa situación, evidentemente los bloqueo y ya.

-¿Te imaginaste alguna vez que con los vídeos tú también salvas vidas?

Gleydi Cartaya: No jamás, jamás me imaginé eso, jamás, jamás, y es una de las cosas que me mantiene a seguir, de verdad, de corazón pero nunca en mi vida me imaginé que me iban a llegar personas diciéndome: “tengo un día espantoso, y lo primero que hago es buscar tus historias, lo primero que hago es buscar tu publicación, veo los vídeos viejos que me gustan, todos los guardo” … Para mí es así como que increíble, y por eso yo mantengo mi cuenta cero noticias, cero políticas, porque el que quiera algo serio que se vaya para CNN, para un canal de noticia, para un canal de farándula, yo no hablo ahí de nadie, no porque no tenga una opinión, ni una voz sino que es también es ‘mi casa de la playa’.

Así como hay gente que se va para allá a disfrutar, yo también, ese es mi refugio donde yo tengo días espantosos, también, yo agarro y me meto ahí con una pregunta y me empiezo a reír con mis seguidores, y yo también me lo disfruto, por eso te digo sí es un trabajo, pero es un trabajo que me gusta hacer y de verdad que me lo disfruto, y yo les respondo, y les mando nota de voz, y ya hasta amistad hemos hecho, y es algo tan familiar mi cuenta que de verdad como una casa virtual playera donde uno va para allá a pasarla bien.

–¿Qué es lo primero que te sentiste orgullosa de comprar con el dinero de tu trabajo en las redes?

Gleydi Cartaya: No fue con las redes, pero iba por ahí, el pasaje de mi mamá para para cuando la vi aquí, eso fue algo que, y todo lo que tenga que ver con mi mamá, a mí me llena más una publicidad para algo que le vayan a dar a ella, que algo que me pueda hacer yo acá, todo lo que tenga que ver con ella porque al fin y al cabo ella es la Reina del Cosmo y es mi reina.

-¿Qué significa tu mamá para ti aparte de ser tu mamá?

Gleydi Cartaya: Todo, todo lo que tú te puedas imaginar, es mi motor, ella es la persona que siempre ha estado, que va a estar y que todo, cada paso que yo muevo es por ella, cada sacrificio, cada lágrima, cada frío, cada calor, todo es en funcionario ella, para mi es ella es, como ella dijo en un video: “mi tacón de Aquiles”, ella es mi tacón de Aquiles.

-¿Para cuándo el sueño de estar juntas?

Gleydi Cartaya: Está complicado ahorita, yo pensaba que me la iba a traer este año, se ha tardado un poco el proceso de los papeles entonces así es un poquito complicado conseguir apartamento acá, apartamento como el que quiero porque no la quiero meter en una habitación tampoco, quiero algo ya bien estable, que ella se sienta bien también entonces ha sido complicado pero Dios mediante para el año que viene

-¿Que le dices al público al que te metiste en su vida, en su corazón, que están pendiente de ti que les alegras el día y que te has convertido en parte de ellos?

Gleydi Cartaya: Gracias, nada de esto hubiese pasado sin ese corazoncito, sin ese comentario, sin ese reposteo o sin esa interacción, y es lo que yo digo siempre, hay que saber a quiénes hacemos los virales, porque es tan importante enfocar las cosas buenas de cada país, que ahorita tú no tienes idea el poder que tiene el usuario para subir o bajar a un creador de contenido, y en mi caso yo estoy súper agradecida con ellos, porque desde el primer momento me recibieron con cariño y conectamos como una familia. No tengo palabras para expresarle mi agradecimiento y mi cariño de verdad por mucho.

