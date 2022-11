Havana Film Festival NY celebra 22 años de cine latinoamericano

A partir del próximo 3 de noviembre, Nueva York volverá a albergar el Havana Film Festival, el gran espectáculo cinematográfico reconocido internacionalmente que celebra el talento de los artistas latinoamericanos.

Será toda una semana de celebración, hasta el 10 de noviembre, por el 22 aniversario del festival que exhibirá más de 30 películas premiadas en los festivales más importantes, provenientes de todo el continente americano, desde República Dominicana hasta Argentina.

Incluye retrospectivas, mesas redondas y clases magistrales garantizadas para abrir mentes e iniciar conversaciones, y otros eventos especiales organizados por figuras destacadas del cine latinoamericano.

Con una lista diversa, HFFNY 2022 tiene una cinta para todos destacando el legado cultural cubano a través de sus creadores más inspiradores, además de nuevos estrenos que compiten para ganar el Premio Havana Star en ficción y documental.

Las películas de ficción que compiten por el premio Havana Star son: 🎥⬇️

– AMOR Y MATEMÁTICAS / LOVE & MATHEMATICS

Claudia Sainte-Luce | México | Ficción | 2022 | 82 min | NY PREMIERE

Domingo, 6 de noviembre @ 4:30PM (actor Roberto Quijano presente para Q&A)

Martes, 8 de noviembre @ 1:00PM

– AXIOMAS, LA VERDAD ESCRITA EN EL AGUA / AXIOMAS, THE TRUTH WRITTEN ON WATER

Marcela Luchetta | Argentina | 2022 | Ficción | 93 min | US PREMIERE

Domingo, 6 de noviembre @ 2:30PM (Director Marcela Luchetta presente para Q&A)

– CUENTOS DE UN DÍA MÁS / TALES OF ONE MORE DAY

Fernando Pérez, Rosa María Rodríguez, Alán Gonzalez, Carolina Fernández Vega-Charadán, Yoel Infante, Katherine T. Gavilán, Sheyla Pool, Eduardo Emil | Cuba | 2021 | Ficción | 90 min | US PREMIERE

Domingo, 6 de noviembre @ 8:15PM

– DOMINGO Y LA NIEBLA / DOMINGO AND THE MIST

Ariel Escalante | Costa Rica-Qatar | 2022 | Ficción | 92 min | NY PREMIERE

Lunes, 7 de noviembre @ 8:15PM

– EL MAYOR / THE MAJOR

Rigoberto López | Cuba | 2020 | Ficción| 112 min | NY PREMIERE

Viernes, 4 de noviembre @ 7:00PM

– EL SUPLENTE / THE SUBSTITUTE

Diego Lerman | Argentina | 2022 | Ficción | 110 min | NY PREMIERE

PELÍCULA DE APERTURA DEL HFFNY- Jueves, 3 de noviembre @ 6:00PM

(Director Diego Lerman y la actriz Renata Lerman presente para Q&A)

– FOGARÉU

Flávia Neves | Brasil-Francia | 2022 | Ficción | 100 min | NY PREMIERE

Martes, 8 de noviembre @ 8:30PM

Miércoles, 9 de noviembre @ 2:30PM

– MEMORIAS GUERRILLERAS / GUERRILLAS MEMORIES

Colectivo Audiovisual David Marín | Colombia | 2021 | Ficción | 92 min | US PREMIERE

Sábado, 5 de noviembre @ 8:30PM (Productor Ricardo Coral presente para Q&A)

– OSCUROS AMORES / LOVE IN THE DARK

Gerardo Chijona | Cuba | 2022 | Ficción | 89 min | WORLD PREMIERE

PELÍCULA CENTRAL DEL HFFNY – Domingo,6 de noviembre @ 6:15PM (Director Gerardo Chijona presente para Q&A)

– PUNTO ROJO / RED POINT

Nicanor Loreti | Argentina | 73 min | Ficción | 2022 | US PREMIERE

Martes, 8 de noviembre @ 6:45PM (Director Nicanor Loreti presente para Q&A)

– QUÉ BUENA BROMA, BROMELIA / TOUGH BREAK, BROMELIA

Efterpi Charalambidis | Venezuela | 2022 | Ficción | 99 min | NY PREMIERE

Viernes, 4 de noviembre @ 9:00PM (DIrector Efterpi Charalambidis presente para Q&A)

– TIEMPOS FUTUROS / THE SHAPE OF THINGS TO COME

Víctor Checa | Perú – México – Ecuador – España – Alemania | 2022 | Ficción | 85 min | NY PREMIERE

Lunes, 7 de noviembre @ 6:30PM (Director Víctor Checa presente para Q&A)

Miércoles, 9 de noviembre @ 1:00PM

– UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS / A FILM ABOUT COUPLES

Natalia Cabral, Oriol Estrada | República Dominicana | 2021 |Ficción | 89 min | NY PREMIERE

Miércoles, 9 de noviembre @ 7:00PM (Director Natalia Cabral presente para Q&A)

– YO NENA, YO PRINCESA / I’M A GIRL, I’M A PRINCESS

Federico Palazzo | Argentina | 2021 | Ficción | 120 min | NY PREMIERE

Viernes, 4 de noviembre @ 1:30PM (Director Federico Palazzo presente para Q&A)

Sábado, 5 de noviembre @ 6:15PM (Director Federico Palazzo presente para Q&A)

Películas en la categoría de documental que compiten por el premio Havana Star: 🎥⬇️

– ADIÓS, PAPI / GOODBYE, DAD

Premiere en norteamérica

Aarón Vega Granados | Puerto Rico – Cuba – U.S. | 2022 | Documental | 67 min | US PREMIERE

Sábado, 5 de noviembre @ 3:00PM (Director Aarón Vega Granados presente para Q&A)

– ALIS

Clare Weiskopf, Nicolás Van Hemelryck | Colombia – Rumania – Chile | 2022 | Documental | 84 min | NY PREMIERE

Miércoles, 9 de noviembre @ 5:45PM

– ALTER

Joaquín González Vaillant | Uruguay | 2022 | Documental | 72min | US PREMIERE

Martes, 8 de noviembre @ 3:15PM

– BAJO SOSPECHA: ZOKUNENTU / ON SUSPICION: ZOKUNENTU

Daniel Díaz Oyarzún | Chile | 2022 | Documental | 67 min | US PREMIERE

Viernes, 4 de noviembre @ 4:00PM

Sábado, 5 de noviembre @ 4:45PM (Director Daniel Díaz Oyarzún presente para Q&A)

– BONGÓ ITÁ

Mayckell Pedrero Mariol | Cuba | 2022 | Documental | 70 min | US PREMIERE

Lunes, 7 de noviembre @ 1:00PM

– LA GENTE DEL DOCUMENTAL / THE PEOPLE OF THE DOCUMENTARY

Inti Herrera | Cuba | 2022 | Documental | 80 min | US PREMIERE

Martes, 8 de noviembre @ 5:00PM (Director Inti Herrera y productor Reymel Delgado presente para Q&A)

– LA PLAYA DE LOS ENCHAQUIRADOS / THE BEACH OF ENCHAQUIRADOS

Iván Mora Manzano | Ecuador | 2021 | Documental | 86 min | NY PREMIERE

Lunes, 7 de noviembre @ 4:30PM

– LAVRA / IRONLAND

Lucas Bambozzi | Brasil | 2021 | Documental | 99 min | NY PREMIERE

Lunes, 7 de noviembre @ 2:30PM

– SQUATTERS /OKUPAS

Catalina Santamaría | US – Colombia | 2021 | Documental | 89 min | NY PREMIERE

Miércoles, 9 de noviembre @ 9:00PM (Director Catalina Santamaría presente para Q&A)

La mayoría de las cintas en idiomas extranjeros están subtituladas en inglés y muchos de los cineastas estarán en Nueva York, que se darán cita en el Village East Cinema (181-183 2nd Ave en 12 St), para presentar sus películas.

Por otra parte, además de su programa, HFFNY rendirá homenaje póstumo al irremplazable actor Alexis Díaz de Villegas y al imprescindible director Pastor Vega.

Los ganadores serán anunciados el jueves 10 de noviembre en la ceremonia de clausura. La programación completa del festival está disponible en www.HFFNY.com y las entradas se pueden comprar en tickets.HFFNY.com

HFFNY ofrece precios de boletos con descuento a través de su selección de pases para el Festival. También anuncia ventas a precio reducido por tiempo limitado para proyecciones y eventos en sus páginas de redes sociales. Para obtener más información, visita www.HFFNY.com.

