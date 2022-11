La prevención es clave en el Cáncer de Mama

La supervivencia del cáncer de mama ha aumentado y el número de muertes asociadas con esta enfermedad ha disminuido, en gran parte debido a factores como su detección más temprana y un enfoque personalizado en los tratamientos. Pero la detección temprana es clave. Generalmente, es asintomático en etapas tempranas. De allí la importancia de mantenerte informada sobre los factores de riesgo y los estudios de detección. Podría salvar tu vida o la de un ser querido.

Sin embargo, aproximadamente el 20 al 30% de las pacientes que recibieron un diagnóstico de cáncer de mama “en etapa temprana” tendrán después un diagnóstico de cáncer metastásico, a pesar de que les dijeron que su cáncer inicial en etapa temprana se había “curado”. Y otro 8% de los casos nuevos ya se encuentran metastásicos en el momento del diagnóstico inicial.

Te recuerdo que cáncer de mama metastásico significa que el cáncer se ha diseminado a otros órganos fuera del seno.

Estadio del cáncer de mama:

El estadio o la fase se determina de acuerdo con el tamaño, la ubicación del tumor primario, la diseminación del cáncer a los ganglios linfáticos cercanos a otras partes del cuerpo, el grado del tumor y la presencia de ciertos biomarcadores.

Se utiliza lo que se conoce como el sistema TNM de la siguiente forma:

• Tumor (T) indica el tamaño y la ubicación del tumor

• Ganglio linfático (N) indica el tamaño y la ubicación de los ganglios linfáticos a donde se diseminó el cáncer.

• Metástasis (M) indica diseminación del cáncer a otras partes del cuerpo.

Hay sub-clasificaciones para la T dependiendo de las dimensiones del tumor y de acuerdo con ciertas características del tumor.

Hay sub-clasificaciones para la N que indican si el cáncer se diseminó de 1 a 3 ganglios axilares, de 4 a 9, de 10 o más y en dónde se encuentran los ganglios.

También hay sub-clasificaciones para la M que indican si el cáncer se diseminó a otras partes del cuerpo, casi siempre al hueso, el pulmón, el hígado o al cerebro y otras características.

El cáncer se puede diseminar a través del tejido a las áreas cercanas, y del sistema linfático y de la sangre a partes más lejanas. En el caso de los linfáticos y de la sangre, puede formar tumores metastásicos en otras partes del cuerpo.

El sistema de clasificación también considera qué tan anormales se ven las células cancerosas bajo el microscopio. Hay tres grados posibles:

Puntaje total de 3 a 5: G1 (grado bajo, o bien diferenciado)

Puntaje total de 6 a 7: G2 (grado intermedio, o moderadamente diferenciado)

Puntaje total de 8 a 9: G3 (grado alto, o poco diferenciado)

Los biomarcadores determinan si las células del cáncer de mama tienen algunos receptores que se unen a las hormonas femeninas (estrógeno y progesterona), por ejemplo. Se hacen pruebas para determinar si las células para el cáncer de mama tienen los siguientes biomarcadores:

Prueba del receptor de estrógeno (ER)

Prueba del receptor de la progesterona (PR)

Prueba del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2/neu o HER2) para determinar si las células del cáncer de mama tienen una cantidad más grande que la normal de receptores HER2 en la superficie

Células triples negativas (si no tienen receptores de estrógeno, de progesterona ni una cantidad más grande que la normal de receptores HER2)

Células triple positivas (si tienen ER; PR y una cantidad más grande que la normal de receptores HER2)

Se combinan los resultados de todos los estudios que recibe tu médico y las características del tumor para determinar el tratamiento indicado en tu caso particular. El tratamiento del cáncer de mama depende, en parte, del estadio de la enfermedad.

Cáncer de Mama Metastásico

La diferencia principal es que cuando el cáncer de mama se diagnostica en una etapa temprana se puede curar. Cuando se disemina a otro lugar o se metastatiza, se puede tratar, pero ya no se puede curar. El tratamiento es de por vida. El enfoque es de prevenir de que se disemine a otros lugares, el de tratar los síntomas (si la persona tiene síntomas) y el de que la persona tenga una buena calidad de vida por el mayor tiempo posible.

Las muertes causadas por el cáncer del seno se deben al cáncer de mama metastásico. Esto incluye a las mujeres jóvenes también. En los Estados Unidos se calcula que el 5% de los casos nuevos de cáncer de mama y el 3% de las muertes son en mujeres menores de 40. El cáncer metastásico es la causa principal de muerte en este grupo. Y se estima que el 27% de los casos nuevos de cáncer del seno y el 16% de las muertes corresponden a las mujeres menores de 50 años. Por cierto, los hombres también pueden desarrollar cáncer del seno, pero sólo representan el 1% de los casos nuevos y el 1% de las muertes por enfermedad metastásica.

En 2022, se prevé el diagnóstico de alrededor de 2710 nuevos casos de cáncer de mama invasivo en hombres. Para los hombres, el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es de 1 en 833.

Cuando una mujer con cáncer de mama metastásico se hace un estudio radiológico (por ejemplo: un estudio tomográfico) y el reporte dice que no hay evidencia de enfermedad, es causa de celebración. Significa que las metástasis no se pueden detectar en esa imagen, pero, como hay células del cáncer de mama circulando en el cuerpo, el tratamiento debe de continuar. Por eso no se usa el término de remisión.

Desgraciadamente la cantidad de dinero que se gasta para estudiar el cáncer de mama metastásico es muy baja. Hace varios años, la Metastatic Breast Cancer Alliance hizo un estudio y encontró que, de todos los subsidios para la investigación, financiados por las principales fuentes públicas y privadas entre 2006 y 2013, sólo el 7% de los fondos estudiaron el cáncer de mama metastásico, a pesar de que la metástasis es lo que hace que el cáncer de mama se convierta en una enfermedad mortal.

