Una invitación a la Cumbre sobre la Educación Hispana

Este miércoles 2 de noviembre, se llevará a cabo la Cumbre sobre la Educación Hispana (Hispanic Education Summit) con la participación de un nutrido equipo de expertos locales y nacionales de primera categoría, además de líderes comunitarios, padres y madres, estudiantes y legisladores comprometidos con el avance de las mejores prácticas y las reformas necesarias para fortalecer los resultados y las oportunidades de los estudiantes latinos. La Cumbre se realizará en formato virtual y todas las personas interesadas pueden seguir las alternativas en línea. Todos los intercambios serán en inglés.

Este año analizaremos los desafíos que enfrentan los alumnos de nuestra comunidad desde el jardín de infantes o kindergarten hasta el nivel postsecundario. Además, exploraremos posibles políticas orientadas a eliminar las barreras que limitan el rendimiento académico de nuestros jóvenes en la educación superior y la fuerza laboral.

Entre los integrantes del panel de expertos y expertas figurarán el Dr. Miguel Cardona, Secretario de Educación de los Estados Unidos; el Senador Estatal John C. Liu, que representa a un amplio sector de Queens en Albany; Melody Gonzales, Directora Ejecutiva de The White House Initiative on Advancing Educational Equity, Excellence, and Economic Opportunity for Hispanics; Vanessa Leung, Codirectora Ejecutiva de CACF, la Coalición pro Niños y Familias Asiático Americanas, y la Dra. Marguerite Lukes, Directora de Investigación e Innovación de la Internationals Network for Public Schools.

También tomaremos parte en este importante foro Mirza Sánchez-Medina, que está al frente de la Oficina de Estudiantes Multilingües del Sistema de Educación Pública de la Ciudad de Nueva York; Wendy Castillo, Directora Asociada de Investigación Filantrópica de The Bridgespan Group; el Dr. Dennis De Guzman Caindec, Director de Apoyo Escolar de Internationals Network; Elvis Santana, Director de

Divulgación de Educadores for Excellence; Bethsy Morales-Reid, Vicepresidente de Programas de la Hispanic Federation; y yo, en mi carácter de Presidente de la federación.

La Cumbre sobre la Educación Hispana se hará el miércoles 2 entre la 1 p.m. y las 4 p.m. y se dividirá en diversos segmentos y paneles que tratarán, entre otros, los siguientes temas:

La financiación de la educación postsecundaria de las y los estudiantes latinos.

El reclutamiento, la preparación y el desarrollo de docentes de orígenes diversos: Cómo responder ante el déficit nacional de educadores y educadores.

La necesidad de que se desagreguen los datos sobre la comunidad latina: Cómo hacer frente a la disparidad en materia de educación en Nueva York.

Una nueva visión de las evaluaciones y las sendas hacia la preparación para la universidad y las carreras profesionales en Nueva York.

Nos encantaría que participara en línea un gran número de estudiantes, madres, padres e integrantes de la comunidad en general. Pero para eso, es necesario que se inscriban antes de la Cumbre. Pueden hacerlo –y obtener más información– en https://www.runtheworld.today/app/invitation/44728

Y, por supuesto, siempre pueden llamar a la Hispanic Federation, al 1-844-HF-AYUDA, u (844) 432-9832.

¡Celebremos juntos el 32do aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation