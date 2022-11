Christina Applegate aumentó 40 libras y no puede caminar sin bastón por su esclerosis múltiple

La actriz Christina Applegate confesó haber aumentado 40 libras (18 kilos) y no poder caminar sin bastón, tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple.

“Será la primera vez que alguien me verá como soy“, aseguró Applegate por su participación en la tercera y última temporada de la serie “Dead to Me”.

En una entrevista con New York Times, la actriz, de 50 años, dijo estar muy consciente de su aumento de peso y sus problemas de movilidad; sin embargo, confesó que “nunca voy a aceptar esto”.

Christina Applegate también declaró que ha tenido que “procesar la pérdida de (su) vida” y se ha visto obligada a aceptar una nueva normalidad.

En agosto de 2021, Applegate dio a conocer a través de redes sociales que le habían diagnosticado esclerosis múltiple.

“Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que conozco que también tienen esta afección“, escribió. View this post on Instagram A post shared by Hector Navarro | Movies & TV (@screenthrill)

“Dead to Me” estrena su tercera temporada el 17 de noviembre en Netflix.