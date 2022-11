Brasil le negó a la justicia italiana la extradición del ex futbolista Robinho

La justicia italiana, está buscando si o si todas las vías necesarias para lograr la extradición de Robinho, ex futbolista del Real Madrid y AC Milán. Sin embargo, un nuevo intento ha sido denegado por parte de las autoridades brasileñas; debido a que se está tratando de un país que tiene prohibida las extradiciones.

Es importante resaltar que, El Misterio de Justicia italiano solicitó la extradición del ex futbolista, quien fue condenado a nueve años de prisión por violencia sexual de pandillas contra una mujer albanesa en 2013. Decisión que se basó en el artículo 5 de la Constitución Federal de 1988.

Debido a este hecho, la justicia italiana ha querido llevar a cabo el encarcelamiento del ex jugador del Real Madrid y AC Milán. Además de su mejor amigo Ricardo Falco y otras cuatro personas que no fueron reveladas.

Se debe resaltar que, Robinho se encuentra actualmente en su país de manera clandestina, ya que tiene netamente prohibido dejarse ver en las calles de Brasil por la misma solicitud de extradición de parte de la justicia italiana.

Robinho, condenado por estupro na Itália, foi pedir intervenção federal e participou dos protestos golpistas.



Detalhe: foi disfarçado para não ser reconhecido. Porque será, né?



Repito: Robinho é condenado por estupro e só não está preso porque está no Brasil. pic.twitter.com/9YAbHvBM1M — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) November 2, 2022

No obstante, el punto anterior no ha sido tan respetado de parte del ex futbolista, ya que según muchos reporteros y medios, Robinho estuvo en las calles de su país para pedir la intervención federal y participó en las protestas golpistas.

Lo que más impresiona, el ex profesional estuvo completamente tapado par que no lo reconocieran, algo indudablemente confirma el alerta que tiene sobre a prensa italiana y las autoridades de este país. Todo esto con el fin de que pueda cumplir con su condena.

Lee También:

Justicia italiana pide nuevamente la extradición del brasileño Robinho

Justicia italiana anunció orden de arresto y de extradición para Robinho por violación

Italia lanzará orden internacional de captura para extraditar a Robinho por su sentencia de violación