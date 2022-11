Karol G anunció que tiene “un regalito más” para que 10 fanáticos vivan la experiencia en su único concierto de 2023

La cantante Karol G a través de su cuenta en Instagram fue relevando parte de lo que fue su gira ‘$trip Love Tour’, mientras estuvo visitando varias ciudades de Estados Unidos y Cánada. A su vez, la tildó como una de las mejores que ha podido dar hasta el momento y, por ello siente que ha sido una de las etapas más destacadas de su carrera profesional.

Además, durante una de sus presentaciones decidió anunciar que durante el 2023 que no realizará giras, sin querer revelar el motivo de este determinación que generó nostalgia en varios de sus fanáticos. Sin embargo, el próximo año deberá cumplir con un compromiso y será con un concierto en Puerto Rico.

“La verdad, resumir todo lo que quisiera decir en un caption es imposible… Antier terminó $trip Love Tour. La energía que se sintió en cada uno de los lugares en los que estuve fue gigante, hermosa y SÚPER PODEROSA. Podría decir que cada una de las personas que vivimos la experiencia cada noche, salimos con el corazón llenito, contento, feliz y motivado, incluyéndome a mí! Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consiente que alguna vez lo haya hecho…” comenzó agradeciendo la colombiana.

“33 shows SOLD OUTS y más de medio millón de personas gozamos juntas como nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos. TODOS bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar… Tengo que decir que el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”, añadió en un mensaje compartido en Instagram.

Te puede interesar:

· Karol G saca la lengüita mientras posa de espalda con un disfraz de látex de ‘Gatúbela’

· Karol G destaca su cabello rojo al llevar un body dorado con mallas y su retaguardia al descubierto

· Chiquis Rivera sorprende al agarrarle el trasero a Karol G luego de haber asistido a su concierto