Yalitza Aparicio toma terapia para lidiar con el éxito

Yalitza Aparicio recomienda la terapia psicológica para poder lidiar con el éxito y todo lo que implica, pues desde su debut en la cinta “Roma” de Alfonso Cuarón, ganadora del Premio Oscar, la oaxaqueña ha acaparado los titulares y el medio está muy pendiente de sus acciones.

“Es parte de nuestro día a día, debería ser parte de todos. Hay muchas cosas en la sociedad que no puedes tratar tú solo, sobre todo para las personas que están frente de los reflectores y que hay tantas personas comentando sobre nuestra vida, es importante esta parte para que también puedas asimilarlo y entender cómo reaccionar ante todo lo que está pasando.

“Una de las cosas importantes que he aprendido en este proceso es que no todo está en tus manos, no todo lo puedes controlar, pero sí puedes controlar tus acciones y lo que tú quieres”.

La actriz protagoniza la nueva temporada de “Mujeres Asesinas” en el episodio “Rocío ‘La Insomne'” (VIX+) que se estrenará el próximo 18 de noviembre en la plataforma digital. “Es una mujer, como muchas de estas historias, que a través del tiempo dejó pasar aquellos pequeños detalles hasta que llegó a un punto en que detonó todo, y es un problema muy común en la sociedad”.

Yalitza ha logrado mantener la humildad porque reconoce que su fama no ha sido sólo mérito de ella.

“Simplemente es ir aprendiendo. Las cosas que se logran no son solas, en lo personal no he logrado esto sola, ha sido con un gran equipo, con el apoyo de muchas personas, de la familia. En los proyectos que he estado siempre lo conforma un gran equipo, director, y el resto del ‘crew’, que eso hace que todo funcione de maravilla”.

