Luis Suárez con lágrimas en los ojos al despedirse de Nacional: “No es un adiós, es un hasta luego” [Video]

El camino de Luis Suárez con el Nacional de Montevideo terminó después de seis meses este domingo, en un discurso ante sus fanáticos, en la que se vio que para el delantero salir nuevamente del club de sus amores es difícil pero que algún día regresará.

Ante miles de fanáticos que se dieron cita en el Gran Parque Central de La Blanqueada, en Uruguay, Suárez acudió para celebrar el título liguero que Nacional conquistó, en parte, gracias a sus goles, y regaló unas palabras que muchos no olvidarán.

Con lágrimas en los ojos y, como siempre, acompañado de su familia el delantero uruguayo subió al podio para agradecer a todos los seguidores del equipo e integrantes del cuerpo directivo y técnico.

“Llegó el momento y primero que nada quiero agradecerles por todo. Como lo dije hace un tiempo, volvía por ustedes y porque quería volver. Cada uno de ustedes se tienen que seguir orgullosos de que estamos a nivel mundial y la gente habla de lo que hizo la hinchada de Nacional, y eso es mérito de ustedes. Quiero agradecerle a los compañeros. Ellos habrán aprendido algo, pero yo me llevo un grupo fantástico“, comentó Suárez sobre su corta pero exitosa segunda etapa.

Por si fuera poco, Suárez agradeció también a su familia y fue ahí donde ratificó que su camino con Nacional no terminará ahí y que pronto se reencontrará con su equipo.

“Me llevo el recuerdo de todos y le quiero agradecer a estas tres maravillosas bellezas (por sus hijos que lo acompañaron) que me dio mi mujer. Que me vean salir campeón con la camiseta que yo nací acá, es un sueño cumplido. No es un adiós, es un hasta luego. No voy a volver a jugar, pero no se sabe si uno puede volver al club en algún momento“, cerró.

Emotivo discurso entre lágrimas de @LuisSuarez9 en su despedida de @Nacional:



"Es un hasta luego, no voy a volver a jugar pero nunca se sabe si uno puede volver a club en algún momento" 😔❤️pic.twitter.com/GznAmLEVYa — Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) November 6, 2022

Suárez volvió a calzarse la elástica blanca después de 16 años y un mes; lo hizo en la derrota del Tricolor frente al Atlético Goianiense por la Copa Sudamericana en la ida de una serie en la que el conjunto uruguayo perdió los dos partidos y fue eliminado.

Estas fueron las únicas dos derrotas que Suárez sufrió en su vuelta al Nacional, donde acumuló once triunfos y tres empates. Fueron 1.238 minutos en los que el Pistolero anotó ocho goles que sumó a los 15 que había hecho en su primer pasaje por el conjunto tres veces campeón del mundo.

