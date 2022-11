Instan a votantes latinos a mostrar su poderío electoral este martes en las elecciones generales

“Vote, el silencio no es una opción”, es una de las tantas frases que organizaciones y líderes de la Gran Manzana han estado promoviendo en las últimas semanas, desde que empezó la jornada de voto anticipado, para que los neoyorquinos salgan a manifestarse este martes 8 de noviembre de manera arrasadora en las urnas, y elijan el futuro político del país y del Estado de Nueva York.

Mientras la Junta Electoral reveló estar lista para desarrollar la cita democrática de este martes, que cuenta ya con el reporte de 432,634 votos anticipados, de los cuales la mayoría se depositaron en Manhattan, con 133,618 sufragios, sobre el escenario crece el llamado a que los votantes hispanos despierten y acudan a votar en masa, mostrando su poderío electoral.

Y es que a pesar de que en la Gran Manzana, casi el 30% de la población son de origen latino, de acuerdo a datos de la organización NALEO, 750,000 latinos se estima votarán en los diferentes rincones de Nueva York, cifra que, aunque de ser así equivaldría al 50 por ciento más que en 2018, todavía parece insuficiente.

Así lo advierte la analista política Lucía Gómez, quien insistió en hacer un llamado a los votantes hispanos a que emitan su voto en las urnas, pero al mismo tiempo se declaró un poco preocupada al no ver que haya un interés mayoritario en ejercer el derecho al sufragio.

“La comunidad hispana es una de esas con la que todavía no entendemos qué hacer para motivarla a salir a votar en masa, y tristemente parece que nos falta siempre que nos ataquen, como hizo Trump, de manera directa, o que nos tiren la piedra para reaccionar”, asegura la experta. “Y es que debemos entender por fin, que si no salimos a votar en grande, vamos a seguir siendo una comunidad en el olvido, donde ningún partido nos toma en cuenta, porque los demócratas, partido del que somos más parte, no invierten suficientemente en fomentar nuestra participación, y los republicanos nos lanzan ataques y solo vienen a hablar con nuestra gente, con disparates para que les demos el voto“.

Gómez, quien lleva 24 años fomentando el crecimiento de la participación del voto latino, afirmó que a pesar de que los votantes hispanos, en número son una fuerza que de saltar a las urnas con fiereza enviaría un mensaje claro a los políticos para que traten a la comunidad con mayor respeto e importancia, no lo hace.

“Muchos dicen que no salen a votar porque todos los políticos son iguales y esas son excusas de gente que no le interesa el proceso electoral, y desafortunadamente el gigante dormido sigue mirando todo desde afuera y sigue quieto”, dijo la activista. “Y si lo dejamos adormilado, y si no reconocemos el momento histórico en que estamos, por ejemplo en el Estado no solo de elegir una mujer como Gobernadora sino de votar como mayoría demócrata que somos, no estaríamos ahorita en el riesgo de que un republicano llegue a ese cargo y ya no importemos. No podemos hacernos más los chivos locos“.

Las elecciones generales de este 8 de noviembre definirán no solamente la composición del Congreso y el Senado de Estados Unidos, donde los demócratas están corriendo el riesgo de dejar de ser mayoría ante la avanzada republicana, sino que en el ruedo estatal, la actual gobernadora demócrata, Kathy Hochul, no está teniendo una ventaja considerable sobre su rival republicano, Lee Zeldin. Esto genera preocupación por el efecto que un giro político hacia el control republicano pudiera tener en las comunidades más vulnerables, como la inmigrante, por lo que desde diferentes organizaciones el llamado es a salir a votar y apoyar a los candidatos progresistas.

Así lo pidió Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), quien advirtió que los derechos de los inmigrantes están siendo amenazados en todo el país, al igual que los derechos de todos aquellos que residen en los Estados Unidos.

“Votar es más importante ahora que en la historia reciente, debido a las crecientes amenazas a nuestra libertad y sustento. Esto es cierto, ya seas un recién llegado y estés amenazado por la expansión del Título 42 de la era Trump para los venezolanos, un beneficiario de DACA amenazado por la continua inacción del Congreso sobre DACA y la reforma migratoria, o un ciudadano amenazado”, dijo el activista.

“Este día de las elecciones, los inmigrantes neoyorquinos y sus aliados tienen la oportunidad de votar por candidatos que muestren la misma compasión que todos los días los neoyorquinos han mostrado a los solicitantes de asilo que subieron a los autobuses en la frontera sur, y la misma pasión que todos mostramos cuando salimos a las calles para protestar por el derrocamiento de Roe (sobre el derecho al aborto). Es imperativo que todos lleguemos a las urnas”, agregó el líder neoyorquino.

Theo Oshiro, codirector ejecutivo de la organización Se Hace Camino en Acción, que hasta el último momento ha tocado en más de 15,000 puertas para motivar el voto latino e inmigrante, ha hecho 50,000 llamadas y enviado 60,000 mensajes de texto a votantes, advirtió del compromiso que tienen los hispanos de salir a votar.

“Hemos estado tocando las puertas y haciendo llamadas a miles de nuestros vecinos para asegurar que todos los votantes elegibles salgan a votar este martes. El voto latino puede ser la diferencia en esta elección reñida, y, cuando se trata de la elección para Gobernador, no hay donde perderse: nuestra comunidad está rechazando el extremismo de Lee Zeldin, un fuerte aliado de Trump, que negó aceptar los resultados de las elecciones presidenciales”, dijo el activista. “Recomendamos que voten por Kathy Hochul en la línea del Partido de Familias Trabajadoras para enviar un mensaje claro de no solo rechazar a Zeldin, sino también insistir que Nueva York tome acción urgente para mejores salarios, vivienda realmente asequible, y cobertura médica universal”.

Yesenia Mata, de la organización La Colmena, de Staten Island, aprovechó para enviar no solo un mensaje a la acción para los votantes latinos sino también a los indocumentados que pueden hacer la diferencia motivando a sufragantes.

“Es muy importante que la comunidad Latina salga a votar, porque nuestra voz y voto tiene el poder de cambiar una elección. Siempre les dejo saber a las personas que no pueden votar, que su voz todavía es muy importante y que tienen el poder de influenciar a votantes”, dijo la líder comunitaria.

José Rojas, quien está inscrito en el padrón electoral por el partido demócrata, aseguró todavía no estar seguro de si saldrá o no a votar, porque dice no creer en la política.

“Yo no se si valga la pena que uno vote, porque igual gane quien gane, nosotros tenemos que seguir trabajando y nadie nos ayuda de verdad. Biden dijo que iba a dar papeles a nuestra gente indocumentada y no lo hizo y la gobernadora Hochul tampoco nos toma en cuenta como merecemos, entonces no sé si valga la pena”, dijo el ecuatoriano.

Enriqueta Molina, por su parte, quien tiene viviendo 30 años en Nueva York, y quien asegura ser fiel votante en cada elección, tuvo una postura diferente y aseguró que madrugará a votar por Hochul y los demócratas.

“Los latinos nos quejamos mucho de que estamos en la cola de todo, pero si no votamos no podemos reclamar. Si un día viéramos el valor de unirnos, ni siquiera tendríamos que salir a protestar para que nos escuchen sino que los políticos vendrían a nosotros a convencernos con planes reales. Yo por eso voto siempre, aunque creo que mi gente hispana seguirá con el abstencionismo. Es una tristeza”, dijo la abuela colombiana.

El actual senador en Albany, Gustavo Rivera, quien busca su reelección, advirtió que el voto latino será fundamental en Nueva York y en todo el país y pidió que usen su voz en las urnas.

“Los votantes latinos no son un monolito, pero espero que en Nueva York, especialmente en El Bronx, los latinos voten por candidatos que ofrezcan soluciones a los problemas que afectan directamente a nuestra comunidad. Necesitamos elegir representantes que luchen por temas del día a día como el transformar a nuestra economía a una que nos beneficie a todos”, dijo el líder político hispano. “(Necesitamos candidatos que) reparen nuestros fallidos sistemas de inmigración y de atención médica y financien nuestras escuelas. También, los latinos debemos denunciar enérgicamente el odio y el miedo con nuestro voto”.

La asambleísta Jessica González-Rojas, una de las políticas hispanas más activas en la lucha por los derechos de los inmigrantes desde su curul en la Legislatura estatal, se sumó a ese llamado.

“Esta elección es muy importante para las comunidades latinas. Estamos pidiendo a todos los latinos en todo el estado de Nueva York, incluyendo a mis vecinos de Jackson Heights, Corona, Woodside, East Elmhurst y Astoria que salgan a votar”, dijo la política latina, instando a que apoyen a la actual Gobernadora en su reelección. “La gobernadora Kathy Hochul ha invertido millones para apoyar a nuestra comunidad, brindando recursos a los trabajadores inmigrantes excluidos en el punto más peligroso del COVID o cuando el huracán Ida afectó a nuestra comunidad. Ella está trabajando para mantenernos a salvo de los peligros de la violencia armada. Así que por favor voten por Kathy Hochul y todos los demócratas en la línea del Partido de las Familias Trabajadoras. Necesitamos su voto y necesitamos mostrar nuestro poder”.

La asambleísta Catalina Cruz, también urgió a los votantes hispanos a que salgan en masa a las urnas por los demócratas, y especialmente pidió apoyo a la contienda para mantener en el mando a la Gobernadora demócrata Hochul.

“Con una contienda de Gobernador para morderse las uñas, necesitamos su ayuda para asegurarnos de que todos estamos haciendo nuestra parte para elegir a los demócratas en todas partes de la boleta electoral”, dijo la política de origen colombiano. “Las elecciones tienen consecuencias duraderas. No podemos asumir que la gobernadora Hochul y otros demócratas en la boleta electoral ganarán. Por eso no podemos dejar nada al azar. Hay mucho en juego”.

Datos sobre el voto latino y el voto anticipado en NY

750,000 latinos se estima votarán en Nueva York

49,8% más de la votación del 2018 de cumplirse ese estimado

67% de los latinos que votan son demócratas

1 de cada 6 votantes demócrastas registrados en NY son hispanos

432,634 votos fueron sufragados en la jornada de comicios anticipada

133,618 votantes sufragaron anticipadamente en Manhattan

39,069 votantes lo hicieron en El Bronx

135,239 neoyorquinos votaron anticipadamente en Brooklyn

88,840 votaron anticipadamente en Queens

35,868 votantes lo hicieron en Staten Island

Datos sobre los comicios de este 8 de noviembre