Aleska Génesis anuncia un perfume tras la polémica con Nicky Jam: “Te toca hacer brujería para que ese perfume se venda”

Aleska Génesis anunció un perfume en medio de toda la polémica que la envuelve por presuntamente hacerle ‘brujería’ a Nicky Jam, su ex novio, para que solo pensara y volviera con ella.

La modelo venezolana publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve luciendo un atuendo negro y jugando en el agua a oscuras. En el video ella se muestra muy sensual antes de presentar ante las cámaras su perfume. “Black heart. Woman fragance by Aleska Génesis”, se puede leer al final del video luego de que saliera la palabra ‘mala’ sobre un brillante diamante.

Un día antes del lanzamiento Aleska Génesis había publicado un video que causó intriga entre sus seguidores, quienes sugirieron que todo el asunto de la supuesta ‘brujería’ para Nicky Jam había sido una estrategia de publicidad. “Está bueno el chisme, ¿no? Si piensan que soy loca, bruja, mala, ¡bu!, pero mañana va a estar mejor porque van a conocer a la verdadera mala”, dijo la modelo en ese video, parada frente al espejo y maquillándose.

Tras el lanzamiento de su perfume muchos han sido los comentarios que le han llegado: “Esa era toda la tramoya?? Ahorita nadie le compra el perfume, no vaya a ser que tenga una vai.. rara”, “¿Qué esto vale? ¿Tanto chisme para un perfume? Ahora te toca hacer brujería para que ese perfume se venda”, “Me da miedo reírme y que luego me haga brujería a mi también”, “Hubiera sido mejor que te quedas calladita pasando tú vergüenza con tal en un mes nadie lo recordará”, “Se les olvidó poner el link de compra, ¿será mentira? ¿Qué tipo de publicidad tan falsa es esta?” e “Hija no se ponga a inventar campañas publicitarias de bajo presupuesto de que vas a sacar perfume” fue parte de lo que le dijeron sus seguidores.

Sigue leyendo: Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, causa intriga entre sus seguidores: “Van a conocer a la verdadera mala”

Aleska Génesis publica fotos en una paradisíaca playa tras la polémica por hacerle ‘brujería’ a Nicky Jam y le dicen de todo