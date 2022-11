Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, causa intriga entre sus seguidores: “Van a conocer a la verdadera mala”

Aleska Génesis mostró un video en su cuenta de Instagram que despertó las dudas de muchos de sus seguidores. La modelo venezolana apareció vistiendo un vestido negro, parada frente a un espejo maquillandose y dando un mensaje luego de que se viera envuelta en una polémica por hacerle ‘brujería’ a Nicky Jam, su ex novio, para que volviera con ella.

“Está bueno el chisme, ¿no? Si piensan que soy loca, bruja, mala, ¡bu!, pero mañana va a estar mejor porque van a conocer a la verdadera mala”, dijo Aleska Génesis en este video, de una manera muy sonriente.

Tras este video de la venezolana muchas personas comenzaron a dudar de si la situación del video que se filtró en el que Aleska Génesis le hace ‘brujería’ a Nicky Jam es real. “Experimento social”, “Yo si decía, puro marketing”, “Siento que Irrael armó esta estrategia de crisis de marca”, Si todo esto termina siendo por promocionar que desastre y pena”, “Desde un comienzo sabía que esa vai.. no podía ser real, marketing! FACTURANDO BEBE”, “Ni Netflix se atrevió a tanto” y “No me salgan ahora con que es un experimento social” fueron algunos de los mensajes que le dejaron en esta oportunidad a Aleska Génesis.

La modelo y ex novia de Nicky Jam había sido tendencia en los últimos días tras filtrarse ese video en el que hasta recita una ‘oración’ para que el reggaetonero boricua solo piense y la quiera a ella. Horas después, ella recibió duras críticas tras publicar una serie de fotos en una paradisiaca isla venezolana, llamada Los Roques.

“Necesitas un psicólogo y no una bruja”, “Cuando sientas que tienes un mal día, piensa en Aleska Génesis y te sentirás mejor!”, “Yo me estaría muriendo de vergüenza”, “Ella publicando como si no le importara lo que está pasando. Chica, quiérete. Valórate. Anda con un especialista. Te ayudará”, “Y todavía te quedan ganas de subir fotos? Nooo mami yo anduviera ahogada de pena”, “Ya no te veo con los mismos ojos, te tengo miedo”, “Tan bonita y con muy poco autoestima” y “No le da vergüenza hacerle brujería a un hombre, que pena por esta mujer, falta de amor propio”, le dijeron.

Sigue leyendo: Aleska Génesis publica fotos en una paradisíaca playa tras la polémica por hacerle ‘brujería’ a Nicky Jam y le dicen de todo

Nicky Jam asegura que “Dios es todo” tras los videos de su exnovia, Aleska Génesis, haciéndole “brujería”

Aleska Génesis le habría orinado la comida a Nicky Jam para mantenerlo cerca con “brujería”