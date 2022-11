Destacamento del ejército de Putin califica la retirada de Kherson como “traición” a Rusia

Un destacamento de combate de derecha del ejército ruso describió la retirada de las fuerzas de Moscú de Kherson como una “traición al pueblo ruso”.

Los comentarios en el canal de redes sociales Telegram del Grupo de reconocimiento de asalto de sabotaje (DShRG) o “Rusich” siguieron al anuncio del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, de que sus fuerzas se retirarían de la orilla occidental del río Dnieper.

El comandante ruso Sergey Surovikin dijo que la medida preservaría las vidas y la capacidad de combate de sus fuerzas. Pero Rusich, un grupo de derecha prorruso que también participó en la guerra en Donbás desde junio de 2014 hasta julio de 2015, le dio poca importancia a la decisión.

El destacamento fue fundado por Alexey Milchakov, a quien se describe como un neonazi. Se cree que su grupo tiene una conexión cercana con el grupo de mercenarios Wagner, cuyo fundador, Evgeny Prigozhin , está jugando un papel clave en la guerra en Ucrania.

“La ciudad no fue destruida incluso antes de la rendición (todo debería haber sido volado)”, decía el mensaje de Rusich el miércoles, que apuntaba a “los payasos de la región de Moscú que no han aprendido a pelear normalmente en ocho meses”.

“Para nosotros, esta es otra traición al pueblo ruso, que cree cada vez menos que ‘Rusia está aquí para siempre'”, dijo Rusich, y agregó: “¿Cuál es el próximo gesto de buena voluntad? ¿Berdyansk o Melitopol?”.

El 19 de octubre, el grupo había predicho en Telegram que se rendiría Kherson.

“El enfrentamiento entre la línea dura y el Ministerio de Defensa se intensificará en Kherson”, tuiteó Samuel Ramani, analista militar y miembro asociado del Royal United Services Institute, en referencia a la publicación de Rusich. While Prigozhin personally is trying to stay above the fray, he is using his surrogates to undermine Shoigu



The hardliner vs Defence Ministry clash will escalate over Kherson— Samuel Ramani (@SamRamani2) November 9, 2022

