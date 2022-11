Dos mujeres mueren en choques de venados con autos: dramáticos accidentes en Nueva Jersey

Dos mujeres murieron con horas de diferencia en sendos accidentes viales que involucraron a venados en Nueva Jersey.

Karen Juliano, una mujer de 53 años, murió en un dramático incidente cuando el auto que conducía chocó contra un venado en el condado Gloucester.

Los oficiales encontraron a la víctima en su auto Kia Soul dañado en Delsea Drive, localidad Franklin Township, alrededor de las 5:15 p.m. del domingo, dijo la policía en un comunicado de prensa.

Los investigadores determinaron que un venado había ingresado a la carretera y terminó chocando contra el lado del pasajero del auto de Juliano y saliendo por el parabrisas trasero, dijo la policía.

Juliano fue golpeada por el venado durante el accidente y murió en el lugar. El automóvil presentaba fuertes daños en los parabrisas delantero y trasero, reportó la estación WFMZ-TV 69 News.

Apenas horas después, en la Ruta 94 en Newton, una pasajera de 19 años murió después de que el automóvil Honda donde viajaba como pasajera fuese impactado de frente por un Jeep Wrangler que se desvió después de golpear a un venado.

Jesse Manno (33), conductor de un Jeep Wrangler que se dirigía hacia el sur, se desvió hacia los carriles en sentido norte alrededor de las 10:30 p.m. del domingo, chocó con un Honda Civic y luego siguió hacia un terraplén de césped, según el sargento de la policía estatal, Felipe Curry.

La adolescente pasajera del Honda, Zoey C. McClain, fue declarada muerta en el lugar, mientras que el conductor Alexander W. Schwenke (18) fue trasladado en avión al Morristown Medical Center con heridas graves, informó NJ 101.5 FM.