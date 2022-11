En cámara lenta, Lis Vega presume sus voluptuosidades con diminuto bikini desde la playa

Los casi dos millones de fans que siguen en Instagram a Lis Vega nuevamente quedaron chorreando baba gracias a un video y unas fotos que la cubana publicó de la visita que realizó a su tierra natal.

En el clip y las postales que por el momento cuentan con miles de visualizaciones, cientos de likes y decenas de buenos comentarios, la cantante y actriz aparece presumiendo su voluptuoso cuerpo en cámara lenta, usando un diminuto bikini color negro a la orilla del mar y la hermosa playa.

“Eres pura candela mamita 🔥❤️”, “Físico privilegiado. Siempre en forma. Muy Bonita. Tremenda Lis 😍😍” y “Guapísima y muy sexy 👌👌”, son algunos de los halagos que le dejaron a la también vedette.

Cabe señalar que recientemente Lis Vega salió en la tercera temporada de Playboy Clebrities, la cual es una serie que consta de ocho episodios que son estrenados semanalmente y de forma exclusiva en HOTGO.TV.

Playboy Celebrities es una producción de PlayboyTV para HOTGO que busca destacar los aspectos más excéntricos, divertidos y curiosos de las celebridades latinoamericanas. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

