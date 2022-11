VIDEO | Jason Momoa se desnuda frente al público e hizo un poco de twerk para sus fans

Jason Momoa, de 43 años, se desnudó en medio de su entrevista en ‘Jimmy Kimmel Live’ quedándose únicamente con su tradicional malo hawaiano y para hacerlo no necesitó precisamente de una invitación.

El momento ocurrió justo después de que el presentador Jimmy Kimmel mostrara a la audiencia una imagen de Momoa vistiendo el atuendo, que parece un taparrabos, en un viaje de pesca reciente.

“Estoy haciendo un espectáculo. Soy creador, escritor, director y productor de esta serie de Apple llamada ‘Chief of War’ y todo es de 1780, 1790. Hawái. Eso es lo que uso todos los días. Me estaba preparando para el papel y me gusta meterme en el personaje, así que estaba bronceando mi trasero blanco”, dijo Momoa.

“De hecho, ya ni siquiera me gusta usar ropa. Estoy en esto todos los días. Lo uso todo el tiempo”, aseguró Jason.

“¿Y eso es cómodo? ¿Llevarías esto al supermercado? ¿Comprarías en esto? Digamos que fuiste al cine, ¿usarías esto para ir al cine?”, cuestionaba Kimmel.

Momoa, por otra parte, accedió felizmente a las preguntas, pero optó por mostrar en lugar de contestar cuando Jimmy finalmente le preguntó si estaba “usando esto debajo de la ropa en este momento”.

Para el agrado de muchos, el actor de ‘Aquaman’ se desvistió, se dio una vuelta e hizo un poco de twerk. Por razones obvias, el clip se está volviendo viral en las redes sociales y aquí te lo dejamos.

🎥⬇️😳🔥🌺

J A S O N M O M O A ! 😳🍑😅 pic.twitter.com/8VDq4jVULU— Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) November 10, 2022

