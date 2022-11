Frutas y verduras para beneficiar tu salud este invierno

Las frutas y verduras de temporada no solo están cargadas de nutrientes, también son más sabrosas y menos costosas que cuando se consumen fuera de temporada. Hay una variedad de alimentos que se cosechan en los meses más fríos y que están dotadas de componentes para beneficiar tu salud.

1. Calabaza de invierno

Las variedades de calabaza, cosechadas en otoño, se conocen como calabaza de invierno. La calabaza es muy nutritiva. Tiene altos niveles de alfacaroteno y betacaroteno, que se convierte en vitamina A, es fuente saludable de fibra, compuestos antioxidantes y antiinflamatorios.

Con la calabaza puedes preparar una variedad de recetas dulces y saladas.

2. Brócoli

Brócoli es rico en vitaminas, minerales y antioxidantes, además aporta fibra y un poco de proteína. Es rico en vitamina y vitamina C. Media taza de brócoli cocido aporta el 57% de la vitamina C recomendada al día.

El brócoli y otras plantas crucíferas tienen un compuesto del que se deriva el sulforafano, un químico que se ha asociado con cierta protección contra el cáncer.

3. Peras

Las peras son una buena fuente de fibra y varios fitoquímicos como las catequinas. Harvard Health explica que las catequinas pueden ayudar a reducir la presión arterial, mejorar la salud de los vasos sanguíneos y evitar la formación de coágulos de sangre.

4. Remolacha

La remolacha tiene potentes efectos antioxidantes, antiinflamatorios y de protección vascular. Además de que es nutritiva, ofrece folatos y minerales como el potasio. Entre sus beneficios, se ha comprobado que puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo, lo que reduce la presión arterial.

5. Arándanos

Los arándanos son ricos en polifenoles, que son compuestos antioxidantes. Los polifenoles en las bayas se han asociado previamente como beneficiosos para la salud del corazón. Además, los arándanos proporcionan fibra y son fuente de varias vitaminas y minerales, principalmente vitamina C. También aportan vitamina E, vitamina K y manganeso.

6. Pomelo

Los pomelos como las naranjas y otras frutas cítricas tienen un alto contenido de vitamina C. Una vitamina antioxidante que es excelente para reforzar el sistema inmunológico, lo cual es fundamental en una temporada de gripe y resfriados. Si bien la vitamina C no evita enfermar de gripe, sí puede ayudar a que el periodo sea más corto.

7. Granada

Las granadas son ricas en antioxidantes. De acuerdo con la revista médica en línea WebMD, las granadas pueden tener hasta tres veces más antioxidantes que el té verde o el vino tinto. Los antioxidantes protegen las células del daño, reducen la inflamación y los efectos del envejecimiento.

8. Zanahorias

Las zanahorias son ricas en antioxidantes, fuente de importantes vitaminas y minerales, y además son ricas en fibra. Media taza de zanahorias crudas aporta el 51% de vitamina A recomendada al día. También aportan vitamina K y potasio.

