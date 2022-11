Rauw Alejandro estrena “Saturno” su nuevo disco

El cantante urbano puertorriqueño Rauw Alejandro presentó este viernes su nuevo y tercer disco, “Saturno”, el cual el propio intérprete explicó que “es una colección” de los sonidos que lo formaron como artista.

“Para mí, este álbum es una colección de los sonidos que me formaron. Desde los inicios del hip-hop hasta el freestyle y, por supuesto, el reggaeton. Estos son los elementos que me hacen ser quien soy” Rauw Alejandro

“Quería llevar a mis fans en un viaje por mi mente, mis emociones, los sonidos que me influyeron. Este álbum cuenta una historia de principio a fin”, abundó Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, nombre de pila del artista de 29 años, en un comunicado de prensa.

El disco “Saturno” cuenta con 18 temas, e incluye las colaboraciones del veterano reguetonero Baby Rasta en el tema “Punto 40”, “Dejau'” junto a DJ Playero -uno de los pioneros del movimiento urbano-, “Cazadores” junto a Arcángel, “Lokera” con Lyanno y Brray, “Ron Cola” junto a Súbelo NEO y “Gatas” con Chris Palace.

La introducción del disco, titulada “Saturno”, incluye sonidos que fusionan con homenajes a los pioneros del hip-hop, en un regreso a las fiestas de barrio en El Bronx, en Nueva York. El álbum, a su vez, debutó número 1 en la categoría Latin Top Albums de iTunes.

Rauw Alejandro, quien también se apoda “El Zorro” en sus canciones, asumió un papel más activo en la producción al ser coproductor en todos los 18 temas del álbum.

Además, el nombre del álbum tiene un profundo significado para él, pues según contó en el comunicado, cuando pequeño, su madre le decía a menudo “que era de otro planeta”.

“Le creía a mi mamá, porque sabía que estaba destinado a algo fuera de este mundo. Por eso le puse el nombre de ‘Saturno’ al disco”, indicó Rauw Alejandro sobre esta tercera producción propia, después de “Afrodisiaco” y “Viceversa”.

Ahora, se espera que con “Saturno”, Rauw Alejandro pronto comience una próxima gira mundial. View this post on Instagram A post shared by RAULEETO (@rauwalejandro)

Sigue leyendo: Marco Antonio Solís y Rauw Alejandro actuarán en los Latin Grammy 2022

– León Larregui, vocalista de Zoé, lamenta muerte de jóvenes que iban a su concierto y cayeron a coladera

– Juanes lanza “Amores prohibidos”, una cumbia rockera