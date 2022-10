Marco Antonio Solís y Rauw Alejandro actuarán en los Latin Grammy 2022

Los Latin Grammy anunciaron al primer grupo de artistas que se presentarán en la siguiente ceremonia de entrega de los galardones, donde destacan artistas como Rauw Alejandro, Jesse y Joy, Marco Antonio Solís, Sebastián Yatra y Chiquis Rivera.

Mediante un comunicado incluyó a los artistas mencionados por sus nominaciones y galardones obtenidos por la Academia Latina de Grabación.

Los Latin Grammy anunciaron a Rauw Alejandro como una de las presentaciones importantes debido a que se encuentra nominado a ocho galardones, entre ellos la categoría Canción del Año.

Yatra pisará el escenario y se encuentra nominado a cuatro categorías, mientras que los hermanos Jesse y Joy buscarán el premio a Mejor Álbum Vocal Pop.

Como parte de la representación del género de música ranchera o regional mexicana, Chiquis llegará a musicalizar el evento mientras peleará por el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. View this post on Instagram A post shared by The Latin Recording Academy (@latingrammys)

Finalmente, el cantautor Marco Antonio Solís será reconocido como la Persona del Año 2022 por la Academia Latina, por lo que ofrecerá una prometedora participación en el escenario.

La ceremonia de la entrega número 23 de los Latin Grammy se realizará el próximo 17 de noviembre, donde se buscará enaltecer la música latina a través de los números musicales de los nominados.

