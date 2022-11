Todos necesitamos un mentor

Contrario a lo que podría pensarse, no solamente los grandes empresarios o profesionales exitosos necesitan de un mentor, esa persona que los acompañe en sus desafíos y les ayude a mirar nuevas posibilidades para crecer y avanzar.

Las crisis económicas, ambientales, sociales y políticas de nuestros países, aunado a los efectos del entorno BANI (fragilidad, ansiedad, no lineal e incomprensible) nos hace cada vez más ansiosos, frágiles y vulnerables, porque las oportunidades de progreso son escasas y para unos pocos.

Leer libros, tomar tutoriales, asistir a charlas motivaciones y entrenamientos de transformación personal, inclusive las terapias, coaching y otro tipo de asesorías, no están siendo suficiente para superar los problemas de salud mental que se han incrementado.

Está comprobado científicamente que las personas que no tienen claro su propósito de vida ni están trabajando por él, están más expuestas a tener problemas de salud mental y emocional, y porque en medio de los problemas y la escasez, el ancho de banda de lucidez y de claridad de mental, se reduce fuertemente y es ahí cuando más se necesita el apoyo de otros.

Entender, atender y resolver el propósito de vida y el progreso de cada ser humano, debe ser hoy una prioridad, y se plantea la mentoría como motor de desarrollo humano y social.

Pero ¿qué es la mentoría?

Tal y como lo define Edgar Ospina, MBA de la Escuela de Negocios de Chile y vicerrector estratégico de la Universidad Hispana de Mentores, “la mentoría es un servicio de acompañamiento humano integral, desde el saber, de forma muy especial desde El SER, en el Saber Hacer y muy enfática en el Aprender a Producir y a Progresar- donde un especialista formado y con amplia trayectoria y experiencia, llamado mentor genera reflexiones, transmite conocimientos, ayuda a tomar decisiones acertadas, a construir planes de acción y a conectar a sus mentoreados con nuevas y mejores oportunidades”.

La mentoría sirve para ayudar al mentoreado a despertar conciencia y acción, para alcanzar un crecimiento exponencial. Así, el mayor logro del mentor es llevar a sus mentoreados a generar resultados extraordinarios, de alto impacto y sostenibles.

Pensando en esto, hemos creado la Universidad Hispana de Mentores, de la cual tengo el honor de ser el rector y a la que estaremos dedicando una serie de columnas en este espacio.

¡Maximiza tu potencial con un mentor!

http://www.IsmaelCala.com

Twitter: @cala

Instagram: ismaelcala

Facebook: Ismael Cala