Bebe Rexha y más famosos deslumbran en la alfombra roja de los MTV EMAs 2022

La alfombra roja de los MTV European Music Awards tuvo a Taylor Swift como su sorpresiva invitada de honor.

La intérprete de “Bad Blood” no estaba anunciada para pasar por el encarpetado, y cuando apareció enfundada en un bodysuit y una falda con joyas, sólo posó para las cámaras y accedió a tomarse algunas fotos con sus seguidores alemanes.

La cantante Bebe Rexha fue de las primeras en llegar al PSD Bank Dome, en Düsseldorf, donde desfiló con un imponente atuendo de la marca Bad Binch TongTong.

Rita Ora y Taika Waititi, esposos y presentadores de esta edición, aparecieron sobre el encarpetado juntos y lucieron muy entusiasmados, aprovechando para compartir unos momentos con sus seguidores.

Quien estuvo muy amigable con la prensa fue Christopher Wolstenholme, guitarrista de la banda británica Muse.

“Me siento muy contento de estar aquí y compartir con la gente, estamos haciendo un regreso importante a los escenarios”, comentó en entrevista el compañero de Matt Bellamy y Dominic West.

Artistas de talla internacional como Eva Max y David Guetta pasaron de prisa, pues eran de los primeros que debían presentarse en el escenario.

Los mexicanos nunca faltan, y Alemania no fue la excepción, pues la estrella del reality Acapulco Shore, Elizabeth Varela, y el actor Luis Gerardo Méndez (Club de Cuervos, Belascoarán) estuvieron ahí. View this post on Instagram A post shared by Luis Gerardo Méndez (@luisgerardom)

“Me siento como un colado, como si nos hubiéramos colado en la fiesta de la más cool de la prepa. Nos invitaron a presentar el premio a Mejor Artista Latino y es de los más importantes”, confesó Méndez.

Convidados como One Republic y Julian Lennon decidieron no pasar por la alfombra e ir directo al espectáculo.

Quien causó polémica fue la rapera israelí Noa Kirel, quien portó un atuendo con la cara de Kanye West impresa por todos lados, mostrando así apoyo al ex esposo de Kim Kardashian, quien hizo hace no mucho controversiales comentarios antisemitas.

Personalidades como la italiana Elettra Lamborghini también atendieron al llamado de MTV para celebrar lo mejor de la música global.

“Después de la Covid, me entusiasma mucho pasar por aquí”, confesó Lamborghini. View this post on Instagram A post shared by Gioielli Leonardo (@gioielli.leonardo)

