Rota la relación entre Checo Pérez y Max Verstappen: “Si tiene dos campeonatos es gracias a mi”

El piloto mexicano de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez dejó en claro que la relación entre él y su compañero de equipo Max Verstappen está completamente rota al declarar que los dos campeonatos mundiales del holandés, incluyendo el de la temporada 2022, los consiguió gracias a él.

La polémica declaración la hizo minutos después del Gran Premio de Brasil en Sao Paulo, donde Checo Pérez se ubicó séptimo por detrás del propio Verstappen.

A pesar que el propio equipo solicitó por la radio que lo dejara pasar, el bicampeón se negó y por esa razón Checo ahora comparte la segunda posición del Campeonato de Pilotos junto al monegasco de Ferrari, Charles Leclerc.

La acción de Verstappen cayó muy mal en Checo por lo que dio las polémicas declaraciones al medio DAZN.

“No entiendo sus razones; si tiene dos campeonatos es gracias a mí. No entiendo las razones sobre lo que ha pasado con Max, pero tampoco tengo información para comentar algo. Ha sido especialmente difícil al final, ya que íbamos muy mal con el neumático medio. Ha resultado ser un día muy bajo para el equipo, no teníamos ritmo”, dijo el hispano.

El mayor problema radicó en que tanto este sábado como el domingo, Pérez solicitó a Red Bull que Verstappen lo ayudara dejándolo pasar para obtener el subcampeonato, algo que declinó hacer en par de ocasiones el neerlandés.

“Ya se los he dicho, así que no me lo vuelvan a pedir (sobre dejar pasar a Checo Pérez). ¿Está claro? Les di mis razones y las mantengo”, respondió el neerlandés por radio a su equipo.

Lo curioso es que en el Gran Premio de España cuando el mexicano se encontraba liderando de manera solitaria la carrera dejó pasar al propio Verstappen, para que continuara con la lucha del título mundial.

Ahora Checo Pérez deberá terminar en el último Gran Premio de la Temporada, en Abu Dabi, por encima de Leclerc si desea conquistar el subcampeonato de pilotos.

