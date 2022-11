Margot Robbie confirma la cancelación de la versión femenina de ‘Pirates of the Caribbean’

Tras varios meses de que se anunciara la versión femenina de la película ‘Pirates of the Caribbean’, Margot Robbie aseguró que el filme ha quedado en el olvido y tal vez nunca se haga.

“Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace mucho tiempo, para tener más una historia protagonizada por mujeres, no totalmente dirigida por mujeres, sino solo un tipo diferente de historia, que pensamos que habría sido realmente genial”, dijo la actriz a la revista Vanity Fair.

La actriz también agregó que a pesar de todo el empeño que le ha puesto a este filme siente que Disney no quiere llevar ‘Pirates of the Caribbean’ a la pantalla grande.

En 2020 se dio a conocer de este proyecto que sería protagonizado por Margot Robbie y Karen Gillan, el guion lo trabajaría Christina Hodson.

También se tiene contemplado un spin- off del capitán Jack Sparrow pero en versión femenina, aún no se sabe si este proyecto se realizará.

Hasta el momento Disney no se ha pronunciado al respecto.

También te puede interesar:

–La reacción de Margot Robbie sobre la elección de Lady Gaga para interpretar a Harley Quinn en ‘Joker 2’

–Margot Robbie y Cara Delevingne: implicadas en una pelea que ha dejado a un paparazzi con el brazo roto