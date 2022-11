Nominaciones a los Grammy 2023: Bad Bunny compite en tres categorías

La entrega 65 de los premios Grammy honrará lo mejor de la música del año pasado, específicamente del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 y los nominados fueron anunciados hoy, 15 de noviembre.

Los contendientes fueron revelados en vivo desde el Museo de los Grammy, en Los Ángeles, por el CEO de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., a quien se unieron artistas como Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly, John Legend, Jimmie Allen, Luis Fonsi, Ledisi, Smokey Robinson y los copresentadores de “CBS Mornings” Nate Burleson y Gayle King.

Beyoncé lidera el grupo con nueve nominaciones, incluyendo Grabación y Canción del año por “Break My Soul” y Álbum del año por “Renaissance”, lo que la empata con su esposo Jay-Z como la artista con más nominaciones al Grammy de todos los tiempos.

Le siguen Kendrick Lamar y Adele con ocho y siete candidaturas respectivamente, pero quien verdaderamente está haciendo historia es Bad Bunny, ya que se ha convertido en el primero en conseguir una nominación a Álbum del Año por un disco íntegramente en español.

El disco “Un Verano Sin Ti” le ha dado a Benito Ocasio Martínez, nombre real de Bad Bunny, la posibilidad de regresar por la puerta grande a los Grammy, al haber logrado tres nominaciones, entre las que también se encuentran los apartados de Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación Solista de Pop por la canción “Moscow Mule”.

El británico Harry Styles es otro de los principales candidatos a triunfar en la gala que se celebrará el próximo 5 de febrero en el recinto multiusos Crypto.com Arena de Los Ángeles, conocido por ser el estadio del equipo de baloncesto Los Angeles Lakers.

Cabe señalar que se agregaron cinco nuevas categorías a los Premios Grammy 2023: “Compositor del año, no clásico”, “Mejor interpretación de música alternativa”, “Mejor interpretación estadounidense”, “Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos” y ” Mejor Álbum de Poesía Hablada”. También se agregó una categoría de Premio al Mérito Especial, titulada “Mejor Canción para el Cambio Social”.

Grabación del año

Abba, “Don’t Shut Me Down”

Adele, “Easy on Me”

Beyoncé, “Break My Soul”

Mary J. Blige, “Good Morning Gorgeous”

Brandi Carlile con Lucius, “You and Me on the Rock

Doja Cat, “Woman”

Steve Lacy, “Bad Habit”

Kendrick Lamar, “The Heart Part 5”

Lizzo, “About Damn Time”

Harry Styles, “As It Was”

Álbum del Año

Abba, “Voyage”

Adele, “30”

Bad Bunny, “Un Verano Sin Ti”

Beyoncé, “Renaissance”

Mary J. Blige, “Good Morning Gorgeous” (Deluxe)

Brandi Carlile, “In These Silent Days”

Coldplay, “Music of the Spheres”

Kendrick Lamar, “Mr. Morale & The Big Steppers”

Lizzo, “Especial”

Harry Styles, “Harry’ House”

Canción del año

Gayle, “abcdefu”

Lizzo, “About Damn Time”

Taylor Swift, “All Too Well”

Harry Styles, “As It Was”

Steve Lacy, “Bad Habit”

Beyoncé , “Break My Soul”

Adele, “Easy on Me”

DJ Khaled, “God Did”Kendrick Lamar, “The Heart Part 5”

Bonnie Raitt, “Just Like That”

Mejor Artista Nuevo

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Mejor interpretación pop solista

Adele, “Easy on Me”

Bad Bunny, “Moscow Mule”

Doja Cat, “Woman”

Steve Lacy, “Bad Habit”

Lizzo, “About Damn Time”

Harry Styles, “As It Was”

Mejor interpretación pop de dúo/grupo

Abba, “Don’t Shut Me Down”

Camila Cabello con Ed Sheeran, “Bam Bam”

Coldplay & BTS, “My Universe”

Post Malone & Doja Cat, “I Like You (A Happier Song)”

Sam Smith y Kim Petras, “Profano”

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Michael Bublé, “Higher”

Kelly Clarkson, “When Christmas Comes Around…”

Norah Jones, “I Dream of Christmas” (Extended)

Pentatonix, “Evergreen”

Mejor Álbum Vocal Pop

Abba, “Voyage”

Adele, “30”

Coldplay, “Music of the Spheres”

Lizzo, “Special”

Harry Styles, Harry’s House”

Mejor grabación dance/electrónica

Beyoncé, “Break My Soul”

Bonobo, “Rosewood”

David Guetta y Bebe Rexha, “I’m Good (Blue)”

Diplo y Miguel, “Don’t Forget My Love”

Kaytranada con HER, “Intimidated

Mejor Álbum Dance/Música Electrónica

Beyoncé, “Renaissance”

Bonobo”, “Fragments”

Diplo, “Diplo”

Odesza, “The Last Goodbye”

Rüfüs Du Sol, “Surrender”

Mejor video musical

Adele, “Easy on Me”

BTS, “Yet to Come”

Doja Cat, “Woman”

Harry Styles, “As It Was”

Kendrick Lamar, “The Heart Part 5”

Taylor Swift, “All Too Well”

