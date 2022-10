Beyoncé estaría lista para salir de gira en 2023 con ‘Renaissance tour’

Foto: Kevin Winter / Getty Images for Coachella

Todo parece indicar que la cantante Beyoncé estaría lista para salir de gira el próximo año e interpretar temas de su nuevo álbum Renaissance.

De acuerdo con Variety, el tour fue anunciado este fin de semana en la Wearable Art Gala 2022, un evento con fines caritativos que se llevó a cabo en Los Ángeles. Ahí, una de las experiencias subastadas fue un viaje de lujo para ver a la cantante en vivo.

“Valorado en un total de $20 mil dólares, United x WACO te ofrece la oportunidad de ver a Beyoncé en su gira Renaissance a partir del verano de 2023 en cualquiera de los destinos nacionales e internacionales de United en todo el mundo.

“Este premio se completa con 2 boletos internacionales de primera clase de United Airlines Polaris a ciudades seleccionadas con 3 noches de hotel en una propiedad Marriott. Y también habrá acceso a una de las actuaciones musicales más codiciadas de todos los tiempos: ¡2 boletos de concierto para la gira Renaissance 2023 de Beyoncé con una visita guiada tras bambalinas con Miss Tina! (Tina Knowles, la madre de Beyoncé)”, dice una imagen compartida en redes sociales.

Según personas que asistieron al evento, la puja ganadora fue de aproximadamente entre $45 y $50 mil dólares.

Todavía no se ha dado a conocer exactamente cuándo comenzará la gira ni qué ciudades del mundo visitará.

Beyoncé lanzó su nuevo álbum Renaissance a finales de julio. El disco, que incluye temas como “Break My Soul” y “Plastic Off the Sofa”, fue aclamado por la crítica. El proyecto ya es visto como un favorito para las próximas nominaciones al Grammy, que serán anunciadas el 15 de noviembre.

La cantante de “Halo” no ha salido de gira desde 2018, cuando realizó su On The Run II Tour con Jay Z. Ese año, la estadounidense también encabezó el festival de Coachella con dos exitosas actuaciones que fueron registradas en el documental de Netflix, ‘Homecoming’.

