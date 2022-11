Rebecca Jones vuelve a las redes tras su hospitalización y conmueve con mensaje para su hijo

Hace unas semanas, la salud de Rebecca Jones alertó al público, tras reportarse grave y en terapia intensiva.

Los únicos detalles que se sabían eran que la actriz, de 65 años, se encontraba internada en el Hospital ABC de Observatorio en la Ciudad de México y que solicitaban donadores de sangre de manera urgente.

Poco después, se confirmó que Rebecca fue hospitalizada después de presentar “una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección”, según indicó su mánager, Danna Vázquez.

“Anoche por última vez, el doctor nos dijo que Rebecca está reaccionando muy bien, que es muy favorable la situación y que está estable. No se ha agravado. No ha pasado más. Ella está luchando. Me dijo que, si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán por los foros. Ha tenido un avance favorable”, comentó para los medios.

Ahora, las cosas parecen marchar bien para la famosa y en medio de sus fuertes problemas de salud, Rebecca Jones decidió volver a las redes para hacer una demostración de amor a su hijo Maximiliano Camacho, fruto de su relación con Alejandro Camacho, con quién estuvo casada 26 años.

La actriz retomó su cuenta de Instagram y publicó un video en el que se observa a Maximiliano de viaje en París posando al pie de la Torre Eiffel luciendo un gorro rojo, gafas de sol y un abrigo oscuro.

Jones no compartió ningún texto para describir su post, pero la canción “Love of my life” de Queen, suena de fondo para dejar en claro que su hijo es la persona más importante de su vida.

Sus compañeros del medio y sus seguidores, mientras tanto, han aprovechado para escribir que están felices de que su salud haya mejorado.

