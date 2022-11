Eden Hazard se da un “cero” cuando le preguntan qué calificación se pone del 1 al 10 en sus actuaciones con el Real Madrid

En 3 presentaciones en La Liga Santander y 3 en Champions League, se resume el historial de partidos que reúne el belga Eden Hazard en lo que va de temporada, algo que surge como resultado de las lesiones que le han afectado durante los últimos años y su falta de aciertos.

Este es un hecho que Hazard tiene muy en cuenta y a pesar de ello, se mantiene esperanzado para poder encontrar el momento en el que pueda honrar el histórico número 7 de la Casa Blanca que lleva en su camiseta. Así lo dio a conocer en una entrevista para Marca.

Al ser consultado sobre la calificación que se pondría durante su paso por el Real Madrid, Hazard dijo: “Cero para la manera de jugar porque no juego, pero diez para vivir este momento con el equipo, no tengo casi actividad pero formo parte de la plantilla. Es mi sueño de cuando era pequeño y me queda un año más (de contrato) que lo quiero jugar en este club”.

¿Entiendes que la gente dude de ti y notas si ha bajado el apoyo?

R: Claro, pero es normal. No he jugado muchos partidos en tres años y eso lo puedo entender. Tengo suerte de jugar fútbol en el mejor equipo del mundo.

¿Qué posibilidades hay de que salgas del equipo en enero o en junio?

R: Yo creo que en enero es imposible porque tengo familia y me gusta la ciudad, tengo un año más de contrato, pero es decisión del club. Si ellos me dicen “Eden, gracias por los tres años, pero te tienes que ir” pues debo aceptarlo, pero yo quiero demostrar más, que soy un buen jugador”.

¿Este Mundial es su último tren para decir que sigue siendo aquel Hazard?

R: Si, claro. Creo que tengo que demostrar a todos que puedo jugar fútbol. De momento se que la gente tiene dudas, pero yo no tengo dudas de lo que puedo llegar a hacer”.

A esa gente que sabe que el Madrid invirtió mucho en ti, que te ha querido pero que dice que no has jugado como se esperaba ¿Qué le dirías?

R: “Lo siento, amigo. Intento, pero lo siento”.

