Abandona a su esposa mientras daba a luz para fugarse con su suegra

No hay peor experiencia que vivir una traición amorosa pero lo es aún más cuando la infidelidad ha sido cometida con alguien de tu familia. Ahora, imagínate que te hayan engañado, nada más y nada menos que con tu propia madre…

Eso es lo que le ocurrió a una joven de Reino Unido llamada Jess Aldrige, cuya historia desamor se ha vuelto viral en estos días luego de que fuera dada a conocer por el medio local The Sun.

Hace algunos años, Jess inició un romance con un hombre llamado Ryan Shelton. Luego de unos meses de noviazgo, la pareja decidió irse a vivir juntos; sin embargo, atravesaron por diversos problemas económicos que se agravaron cuando se enteraron que se convertirían en padres.

Prácticamente al año de haber nacido su hija, su situación no mejoraba, por lo que Jess pidió apoyo a su madre, quien sin dudarlo, les ofreció su casa para que se fueran a vivir con ella el tiempo que necesitaran mientras encontraban la forma de salir adelante.

Sin embargo, conforme pasaron las semanas, Aldrige comenzó a notar algo extraño entre su madre y Ryan; sin embargo, no le dio mayor importancia e incluso, quedó nuevamente embarazada.

Pero la verdadera pesadilla se presentó al momento en el que dio a luz a su segunda hija. Horas después de haber atravesado el parto, Shelton le comunicó a Jess que había decidido dejarla pues consideraba que su relación ya no daba para más.

La terrible verdad la descubrió Jess cuando salió del hospital al enterarse que Ryan realmente la había dejado para fugarse e iniciar una relación amorosa con su mamá.

“Esta es la peor traición, una espera que una abuela se enamoré del bebé que acaba de llegar, no del padre”, fue la publicación que la chica hizo en redes y que pronto se volvió viral.

Ahora, con el paso del tiempo, en entrevista para el medio citado anteriormente, Jess comentó que cuando se mudaron con su madre, comenzó a notar cierto coqueteo entre ella y su pareja, lo cual le hizo sentir muy incómoda.

“Por lo general, bebían tragos y se reían y bromeaban en la cocina por las noches mientras mi papá y yo veíamos la televisión en el sofá”, agregó.

“Mi mamá me dijo que no puede evitar de quién se enamora y Ryan me dijo lo mismo. Fue una gran patada en los dientes para mí. Ellos lo habían estado planeado durante todo mi embarazo. Mi padre se lo tomó muy mal. Está devastado. Esto estuvo sucediendo durante 6 meses a nuestras espaldas”, sentenció.

Te puede interesar:

* Se hace viral al contar en TikTok cómo descubrió a su novia besándose con su amigo a unos cuantos metros de él

* VIDEO: Esposa y suegra sorprenden a infiel con la otra en bus público y se forma la grande

* Atropella a su suegra por no ayudarle con una mentira