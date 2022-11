IMÁGENES: Pareja estadounidense es capturada con más de 700 reliquias mayas en Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala (Fiscalía), localizó este jueves una variedad de 722 piezas arqueológicas mayas en la residencia de una pareja estadounidense que fue detenida el pasado 14 de noviembre y se encuentra bajo investigación.

Cientos de piezas arqueológicas mayas elaboradas de jade y basalto de diferentes tamaños fueron localizadas por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, en un operativo en la casa de Stephanie Jolluck y Giorgio Rossilli, dos estadounidenses que habitan en la Ciudad de Antigua Guatemala.

La Fiscalía incautó las 722 reliquias mayas para que sean examinadas y que funcionen como pruebas en la investigación que se realiza contra Jolluck y Rossilli.

Ambos estadounidenses fueron detenidos por la policía guatemalteca el pasado domingo, cuando intentaban movilizar 166 piezas arqueológicas en su automóvil.

Las autoridades han confirmado la autenticidad del 90% de las piezas decomisadas a los estadounidenses la primera vez que fueron detenidos.

#Actualización

Concluyó diligencia realizada por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural con apoyo de la Policía Nacional Civil, durante la cual se hallaron 722 piezas de diversos tamaños y materiales como jade y basalto entre otras, https://t.co/SZNafS9KVL pic.twitter.com/sHAcBQIceG — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 17, 2022

Con los hallazgos y capturas hechos hasta el momento, se da un duro golpe a esta presunta red dedicada al tráfico ilícito de bienes culturales. pic.twitter.com/agvqGw4LSD — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 17, 2022

Además, Jolluck había sido detenida unos días antes, cuando intentó salir de Guatemala por el Aeropuerto Internacional La Aurora con varias artesanías mayas en su equipaje.

Existe la sospecha de que los estadounidenses forman parte de una banda de tráfico ilícito de bienes culturales, extremo que debe ser comprobado, según explicó a EFE una fuente de la Fiscalía.

Durante el operativo también fueron incautadas computadoras, libros, discos compactos y dos celulares que serán analizados por expertos.

Jolluck, de 49 años, es fotógrafa y en sus redes sociales comparte fotografías de la vida cotidiana en la Ciudad de Antigua Guatemala, sus paisajes y sus pobladores indígenas.

La pareja no fue a prisión, pagó una multa de $6,500 dólares cada uno y no pueden salir del país, la Fiscalía tiene tres meses para aportar ante el juzgado más pruebas y que se determine si deben enfrentar juicio o no.

En Guatemala, se considera un delito el tráfico de piezas arqueológicas pues estas están registradas como patrimonio cultural de la nación.

