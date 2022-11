Marco Antonio Solís: Todo lo que pasó en su homenaje como ‘Persona del Año’ de Latin Grammy 2022

Marco Antonio Solís tuvo su tan esperada noche, y te contamos todo lo que pasó en su homenaje como ‘Persona del Año’ de Latin Grammy 2022, en donde colegas y amigos se dieron cita en la cena previa a la gran ceremonia en Las Vegas, que podrás ver este jueves desde las 7/6 Pm Centro por Univision.

Laura Pausini, Romeo Santos, Sin Bandera, Christian Nodal, Camila, Fito Paez, Carla Morrison y Ana Torroja, Jesse y Joy, Bronco, Sebastián Yatra, y el gran final con Gente de Zona interpretando ‘Más Que Tu Amigo’, hicieron de la noche dedicada a Marco Antonio Solís una inolvidable.

Luego de una alfombra glamorosa, en donde talentos de Univision, y cantantes de todo el mundo se dieron cita para estar junto al Buki, la noche la abrió el propio Marco Antonio Solís, en donde habló de la espiritualidad y lo que significan sus temas a lo largo de su carrera resumiendo al decir: “las canciones que escribo curan los dolores”.

Y de allí comenzó una seguidilla de interpretaciones únicas y maravillosas de colegas que le dieron un estilo con un toque propio a los más grandes éxitos de Marco Antonio Solís, quien miraba todo desde su mesa, acompañado de su esposa Cristy y sus dos hijas menores Marla y Alison.

Marco Antonio Solís junto a su esposa Cristy y sus hijas Marla y Alison. Foto: TelevisaUnivision

Laura Pausini, se vio muy emocionada de poder estar presente con quien trabajo en algún tiempo, y sin duda, se notó que a la hora de cantar ‘Sigue Sin Mí’, dejó allí todo su corazón.

Romeo Santos sorprendió con su versión de ‘Invéntame’, muy lejos de su estilo, y totalmente fuera de su zona de confort, el Rey de la Bachata hizo de esta canción, de la cual confesó que era su favorita, una con sello propio. View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

El gran momento de la noche, a la hora de escuchar a los cantante amigos de Solís, fue la interpretación de Christian Nodal, el chico del momento sacó la casta y lució su voz en todos los colores y acordes al cantar ‘Mi Eterno Amor Secreto’, convirtiéndos en el más ovacionado de la noche. View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

La tradicional ante salada de la gran noche de los Latin Grammy 2022, terminó con Gente de Zona, y el reconocimiento a Marco Antonio Solís, quien también será parte de la gran gala hoy desde las 7/6 Pm Centro por Univision comenzando con Noche de Estrellas, es decir la alfombra y luego la fiesta más esperada del año donde se homenajea a la música y quienes la hacen. View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Camilo emocionado lanza su primer documental: “Está lleno de mensajes”

-Borja Voces: “Mi éxito es levantarme todos los días con el trabajo que amo”

-Anitta, Thalia, Laura Pausini y Luis Fonsi: Los presentadores de Latin Grammy a pura diversión