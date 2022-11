Valeria Yamin comparte la magia de las Rockettes

“Estoy extremadamente orgullosa de estar representando otra vez a las latinas”, fue lo primero que dijo Valeria Yamin al preguntarle sobre su experiencia al ser parte del famoso grupo de bailarinas conocidas en todo el mundo como las Rockettes.

Es el segundo año que la venezolana formará parte del espectáculo navideño número uno de la ciudad y quizás del país, el “Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes”, que este año se llevará a cabo desde mañana viernes 18 de noviembre hasta el 2 de enero de 2023, en el Radio City Music Hall.

“Quiero ser un ejemplo para las niñas que se ven como yo”, dijo la joven de 23 años./Foto: MSG Entertainment

“Desde pequeña me ha encantado el baile y el arte, y en el 2020 participé en el Rockettes Conservatory, de manera virtual porque fue durante la pandemia, y en esas semanas aprendí mucho de las técnicas, los bailes, me prepararon mucho sobre todo lo que implica ser una Rockette. Y el año pasado audicioné y quedé. Fue una de las audiciones más difíciles que he hecho en mi vida, porque es un trabajo muy duro física y mentalmente”, cuenta la joven de 23 años.

Pero estar en el escenario, rodeada de las otras bailarinas a quien describe como “unas mujeres muy poderosas”, es una experiencia inigualable para Yamin, quien lo considera “un sueño cumplido”.

“Yo veía a las Rockettes todos los años, en el Thanksgiving Macy’s Parade, y decía “mami, mira las bailarinas”, y cuando me mudé a Nueva York desde la Florida, en el 2018, las ví por primera vez en el Christmas Spectacular, que es un show especial para todos los neoyorquinos, una tradición desde 1933”, dice.

Este año, el Christmas Spectacular contará con el nuevo número llamado “Dance of the Frost Fairies”, escena que se centra en las caprichosas hadas heladas que emergen durante la mágica primera nevada de cada temporada. En estea parte del show, las Rockettes se transforman en fantásticas hadas aladas, actuando junto a hadas-zánganos que bailan por encima de la audiencia, convirtiendo al Radio City en un país de las maravillas invernal.

“Tiene una tecnología nueva de “fairy drones”, por lo que estamos muy emocionadas de poder traer este tipo de espectáculos”, agrega.

Los disfraces, que fueron diseñados por Gregg Barnes, cuentan con alas de hada personalizadas diseñadas para trabajar con la coreografía atlética y compleja del nuevo número musical.

Además de actuar en Christmas Spectacular, las Rockettes aparecen anualmente en Macy’s Thanksgiving Day Parade y Rockefeller Center Tree Lighting, y se han presentado como parte de algunos de los eventos de entretenimiento más importantes, incluidos los premios Tony, los MTV VMA, el desfile del Orgullo de Nueva York y en “Saturday Night Live”.

“En cada show trato de buscar en el público a una niña o niño para dedicarle la actuación, para compartirles esa magia de Navidad. Quiero ser un ejemplo para las niñas que se ven como yo, para las latinas, que se den cuenta de que si pueden cumplir sus sueños, como lo hice yo, quiero que sepan que lo que quieran hacer se puede lograr”, dice de manera emocional.

Foto: MSG Entertainment

Los boletos comienzan en $49 y se pueden comprar en línea en www.rockettes.com o en la taquilla de Ticketmaster en el Radio City Music Hall (1260 6th Avenue entre las calles 50th y 51st). Visite www.rockettes.com para obtener más información.