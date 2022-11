¡Piénsalo antes de brincar! Autoridades de NYC anuncian más acciones contra los evasores de tarifas en el Subway

El Subway, un servicio vital para los neoyorquinos e icónico en el mundo, cierra nuevamente este año 2022 con los números de varios de sus renglones en rojo. Aún así se siguen trazando “nuevas rutas” de emergencia que permitan vencer el pánico y la ansiedad de los viajeros de circular por sus estaciones y andenes.

Miles de pasajeros siguen “alejados” de este sistema por los temores pandémicos y por la inseguridad. Un crimen de alto perfil por cada mes se ha contado este año. Los desamparados y los enfermos mentales siguen generando muchas inquietudes. Sigue el “desangre” de pérdidas millonarias generadas por quienes se las ingenian para no pagar los viajes.

El listado anterior es apenas parte de los desafíos que la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) se ha propuesto enfrentar en sus planes para el próximo año.

En el medio de este complicado “viaje”, Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, asegura que pese al déficit financiero de miles de millones de dólares, existen razones para pensar que el futuro del sistema de transporte que mueve todos los días a cinco millones de neoyorquinos, se puede ver con cierto optimismo.

“Nunca antes habíamos tenido una relación de trabajo tan sólida entre el Estado y la Ciudad. La policía sigue elevando su presencia. Estamos ideando en equipo nuevas estrategias para garantizar en varios frentes un sistema más seguro, que sea el modelo de transporte que los neoyorquinos se merecen”, dijo Lieber esta semana en una reunión con medios étnicos y comunitarios de la Gran Manzana.

De manera oficial, el número total de pasajeros de todo el sistema de transporte público es un 22% más alto que hace un año. Y un 87% más elevado que en 2020. Pero todavía se encuentra muy lejos de las cifras prepandémicas.

12.5% de los viajeros diarios del Subway no pagan por el servicio. (Foto: F. Martínez)

¡Piénsalo para brincar!

Aunque no hay un conteo confiable del número de personas que evaden el pago de las tarifas, saltando los torniquetes o colándose por las puertas de seguridad, la MTA tiene la certeza que se trata de uno de los “grandes problemas”, que significan cada año, más $500 millones de pérdidas.

Se confirma que con la acción de más vigilancia en los andenes también ha aumentado en las últimas semanas el número de personas que los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) han capturado ‘in fraganti’.

En este particular, Lieber anunció que están escuchando a un panel especial de expertos para afinar los esfuerzos para poner límites a este “colador” de cientos de viajeros que fácilmente evitan pagar la Metrocard. Especialmente tienen previsto iniciar una campaña educativa para evitar que adolescentes se acostumbren a ver la evasión de las tarifas como algo natural.

Entre las nuevas recomendaciones se podría incluir un rediseño de las puertas de emergencia del metro, para que sean imposibles de saltar.

Para el futuro se ha hablado de un rediseño completo de los torniquetes, como la clave para poner fin al problema, en donde se cubrirían las entradas desde el piso hasta el techo, haciéndolas imposibles de burlar.

En algunas estaciones de “alto” nivel de evasores se han adoptado otros métodos. Por ejemplo, los oficiales vigilan de forma encubierta las áreas de acceso, es decir sin usar uniformes.

Además se han desplegado guardias de seguridad privados en las estaciones donde los vándalos atacan regularmente las máquinas expendedoras de MetroCard.

De acuerdo a los videos de vigilancia, es muy común, en algunos horarios que coinciden con la salida de los jóvenes de las escuelas, que abran las puertas de emergencia y grupos numerosos ingresan sin pagar.

Solamente la última semana de octubre se aplicaron 1,500 sanciones, lo cual significa un aumento del 81% con respecto al año pasado.

En 300 estaciones en donde se registran más denuncias se elevó el número de policías en las horas pico. Y esa acción, al parecer, está empezando a funcionar para evitar estas felonías menores.

“Nuestra visión es educar más a la colectividad. Obviamente nunca queremos llegar a un lugar en donde jóvenes terminen arrestados por no pagar el costo de un tren. Durante la pandemia hubo un cierto relajamiento de todas las reglas. Pero debemos volver al orden”, destacó el alto funcionario de la MTA.

Todas las recetas que se pondrán en práctica en el futuro, tendrán en la mira mantener las armas fuera del sistema de transporte, además de la inversión en más tecnología predictiva y de vigilancia para evitar problemas a los usuarios.

“Tenemos una cuenta clara, que nos sirve para tener una visión de trabajo con equidad. No todos los que ingresan al Subway sin pagar son delincuentes. Aunque la gran mayoría de los delincuentes que han causado daño a los viajeros, han entrado sin pagar”, subrayó.

Días de frío

Como es ya casi normal al llegar el invierno, las denuncias de la presencia de desamparados en la gran mayoría de las estaciones, en muchos casos, con conductas agresivas suelen agudizarse.

De acuerdo con la observación de algunos periodistas, al directivo de esta agencia de transporte, es notorio como en estaciones como Jamaica, Penn Station, Grand Central, Corona, partes del sur de El Bronx y el norte de Brooklyn, la situación se torna en los últimos días casi que “infernal”, especialmente para los trabajadores que deben embarcarse en los trenes en las noches.

“Desde principios de este año se han puesto en marcha algunas acciones que permiten una intervención diferente a esta población. Se ha puesto el foco en atender a las personas que se encuentran sin hogar, con enfermedades mentales graves, para dirigirlos a centros de atención. Hay avances concretos con decenas de personas que han accedido a recibir ayuda”, concluyó Lieber.

Una línea Jackson Heights – Brooklyn

Pese a que en las arcas de esta agencia de transporte existen grandes problemas, siguen planteándose transformaciones del sistema a futuro. Quizás uno de los proyectos más ambiciosos, cuyo proyecto detallado se dará a conocer en 2024, es la idea de contruir el Intercondado Express (IBX), el cual proveerá servicio de transporte rápido entre Jackson Heights en Queens y Brooklyn.

Este proyecto ahorraría a la clase trabajadora, por lo menos 30 minutos de tiempo por recorrido, para quienes viven y trabajan respectivamente en estos dos condados, sin necesidad de recorrer Manhattan.

Este IBX propuesto correría a lo largo de una vía que sigue un semicírculo entre las partes sur y este de Brooklyn y el centro de Queens, conectando a vecindarios étnica y económicamente diversos como Sunset Park, Borough Park, Kensington, Midwood, Flatbush, Flatlands, New Lots, Brownsville, East New York, Bushwick, Ridgewood, Middle Village, Maspeth, Elmhurst y Jackson Heights con varias estaciones nuevas en comunidades que actualmente no tienen servicio tren.

