Mundial Qatar 2022: Apuntan que Karim Benzema se perderá el primer partido de Francia por lesión

Las lesiones siguen siendo una pesadilla para la selección de Francia y lo peor es que no paran de llegar las malas noticias para su seleccionador Didier Deschamps. La última nueva es que el 9 del Real Madrid, Karim Benzema, no llegará para el primer partido contra Australia el martes 22 de noviembre.

Así lo dio a conocer el medio francés L’Équipe, indicando que la actualidad del jugador no es mala pero que sería muy riesgoso alinearle para el primer partido con la sobrecarga muscular que le ha dejado dolores desde las últimas semanas y que además le alejó de jugar los últimos partidos del Real Madrid en liga y Champions.

Karim Benzema comienza el entrenamiento de Francia tocando balón, pero cojeando en su pierna izquierda cuando tiene que correr con la pelota. Es evidente que no está al 100%. Difícil que sea titular el martes contra Australia.@diarioas pic.twitter.com/FH22CFSPp5 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) November 19, 2022

Sin embargo, su ausencia no está descartada al 100% considerando que aun faltan tres días para el debut de Francia y la ausencia de piezas clave para Deschamps hace de la presencia de Benzema una gran necesidad.

Hace algunos días, Benzemá declaró en entrevista para Telefoot: “Cuando hay malestar se puede jugar, pero no se puede estar al 100% y cuando salgo al campo quiero estar al 100%. He trabajado bien físicamente, así que no hay que preocuparse”.

A la lesión de Benzema, se suman los ya los descartes de N’golo Kanté, Presnel Kimpembe y Christopher Nkunku y Paul Pogba.

Benzemá está a las puertas de jugar su segunda Copa Mundial. La primera fue en Brasil 2014, en la que participó en 5 partidos, marcó dos goles y dio dos asistencias. Karim no fue convocado para Rusia 2018 por haber estado involucrado en problemas legales.

Benzemá, en una temporada empañada por las lesiones

El Gato ha podido jugar apenas la mitad de los partidos que ha disputado en Real Madrid en La Liga Santander. De 14 partidos solo pudo jugar 7, donde ha marcado cinco goles mientras que, en Champions, disputó 4 de 6 y tres de ellos como titular, en los que no ha sumado ningún tanto.

