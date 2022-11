Preocupación en Argentina: Messi entrena al margen del grupo a tres días de su debut en el Mundial

Leo Messi ha encendido las alarmas en la Selección Argentina a falta de tres días para su debut en el Mundial Qatar 2022, luego de haber entrenado al margen de sus compañeras por segunda ocasión consecutiva, lo que hace dudar de su titularidad en el primer partido ante Arabia Saudí.

Luego de haber derrotado precisamente a Arabia Saudí por 5-0 en un partido amistoso, la ‘Albiceleste’ llegó a Qatar para preparar su participación en el torneo, en la que ha realizado tres sesiones de entrenamiento, pero dos de ellas sin su máxima figura que arrastra una leve sobrecarga.

En el segundo entrenamiento de la plantilla sudamericana, además de Messi, estuvieron al margen Lisandro Martínez y Exequiel Palacios, todos ellos haciendo trabajo en el gimnasio. Sin embargo, ‘La Pulga’ ingresó al campo por unos minutos cuando el resto del plantel ya llevaba minutos con los ejercicios fijados por el entrenador Lionel Scaloni

En su ingreso al campo, el delantero del Paris Saint-Germain (PSG) realizó trabajos específicos acompañado del médico de la selección, Daniel Martínez, nada parecido a lo que hacían sus compañeros.

Ya para el tercer entrenamiento en suelo qatarí, el argentino no llegó a hacer entrenamientos en el campo, lo que ha generado cierta preocupación. Aunque el cuerpo técnico no ha aclarado la situación de Messi, no se espera que se pierda ninguno de los partidos de la fase de grupos.

La selección Argentina tuvo dos bajas luego de su último partido amistoso, salieron Nicolás González y Joaquín Correa, quienes fueron sustituidos por Ángel Correa y Thiago Almada.

