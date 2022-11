Inmigrantes le madrugan al 2023 y anuncian plataforma de lucha en la Legislatura estatal de NY

Faltan todavía casi dos meses para que se posesione en Albany la nueva Legislatura estatal (compuesta por 150 asambleístas y 63 senadores), pero la comunidad inmigrante y trabajadora de la Gran Manzana no se quiere dormir en los laureles a la hora de exigir.

A través de la organización Make the Road NY, esta semana anunciaron un plan de lucha para presionar a los líderes del Estado, bajo la batuta de la Gobernadora Kathy Hochul, a fin de que iniciativas de ley que están en el tintero legislativo y que son urgentes para la comunidad, por fin vean la luz en la próxima sesión, que comienza en enero del 2023.

Así lo manifestó Theo Oshiro, codirector ejecutivo de Make the Road New York, tras presentar la “Plataforma de respeto y dignidad para el estado de Nueva York”, con la que urgen a Albany que respalden con acciones el apoyo que la comunidad latina, inmigrante y trabajadora le dio a varios políticos en las pasadas elecciones del 8 de noviembre, que fue determinante en sus triunfos.

El activista neoyorquino destacó que es necesario que los líderes del Estado impulsen y aprueben proyectos como la expansión del acceso de los inmigrantes al seguro médico y al seguro de desempleo, protecciones contra el desalojo, con la ley de “buena causa”, la iniciativa en las escuelas ‘Soluciones, no suspensiones’, y el aumento de los impuestos a los más ricos. Asimismo, la ley de cuidado infantil para todos, que incluya a familias indocumentadas que fueron dejadas por fuera en la sesión pasada, y la propuesta de alto a la violencia con la aprobación de la Ley de comercio sexual, que decriminaliza la prostitución.

“La plataforma de políticas estatales establece soluciones inteligentes para abordar las desigualdades persistentes en todo nuestro estado y mejorar las vidas de los inmigrantes, negros y latinos en Nueva York”, aseguró Oshiro. “Los neoyorquinos han sacrificado mucho en los últimos dos años, sobreviviendo a una pandemia y a una crisis de asequibilidad que dificultó la vida diaria. Nuestras comunidades han demostrado cuán resistentes son y han seguido avanzando contra viento y marea. Es hora de reenfocarse y garantizar que nuestras comunidades tengan redes de seguridad y las protecciones necesarias para permitirles vivir y tener éxito”.

El defensor de la comunidad inmigrante subrayó que la solicitud de que se reenfoque y priorice la aprobación de temas clave estará acompañada con viajes a Albany y presión a los líderes políticos, a quienes se apoyó para lograr el boleto al poder.

“El presupuesto estatal es un documento moral, donde nuestros líderes nos muestran las que verdaderamente son sus prioridades, y el año pasado vimos que la Gobernadora Hochul prefirió darle millones de dólares a gente con dinero para construir un estadio y se olvidó de nosotros. Eso no es respeto ni dignidad”, dijo Oshiro.

“Vamos a asegurarnos de que no nos excluyan más. Vamos a asegurarnos de que no nos olviden y por eso exigimos que se aprueben temas como el fondo de trabajadores excluidos de desempleo, el acceso a seguro médico y el cuidado infantil universal. Es el momento para que los políticos y la Gobernadora muestren de que lado están”.

Como parte del lanzamiento de la plataforma de trabajo, tanto en Queens como en Brooklyn, se realizaron reuniones con miembros de la comunidad para que políticos invitados escucharan sus historias de primera mano.

“Los inquilinos como yo necesitamos protecciones básicas como las que proporcionaría el proyecto de ley de desalojos por buena causa. Necesitamos ayuda para mantener a las familias en sus hogares con apoyo real como el Programa de Acceso a Vales, que podría ayudarme a pagar el alquiler y permanecer en mi hogar”, aseguró Carlos Juca, residente de Queens.

Gloria Sauza, madre de familia y también miembro de Make the Road New York, que representa a más de 25,000 integrantes de esa asociación, pidió que no se deje de lado en la próxima Legislatura la aprobación del seguro médico para todos y la ayuda en gastos médicos.

“Nadie debería tener que automedicarse porque no tiene acceso a un médico o teme recibir una factura médica alta por una visita médica. La propuesta de Cobertura para todos y el proyecto de ley para eliminar la deuda médica cambiaría mi vida y la vida de miles de neoyorquinos al ampliar y mejorar el acceso a la atención”, dijo la hondureña.

La mexicana Flaviana Linares insistió en la necesidad de que Albany aumente el cobro de impuestos a los millonarios de Nueva York, a fin de que esos recursos se regresen a las comunidades más necesitadas.

“Nueva York tiene la oportunidad de hacer lo correcto para sus residentes comenzando con cobrar impuestos a los neoyorquinos más ricos. Los ultraricos de Nueva York poseen alrededor de una quinta parte de la riqueza total de todos los estadounidenses, la mayor concentración de riqueza en cualquier estado”, dijo la líder comunitaria. “El costo de vida en Nueva York está aumentando y necesitamos que Albany haga algo grande e impactante para ayudar a las personas trabajadoras como yo a continuar viviendo y trabajando en este estado. Necesitamos gravar a los ricos ahora e invertir en la gente”.

Laura Martínez, mujer transgénero, destacó la urgencia de que se despenalice el trabajo sexual.

“Para nuestras comunidades transgénero, de género no conforme y queer, el servicio sexual ha sido una de las alternativas que nos permite poner comida en la mesa y tener un lugar para vivir. La Ley de Alto a la Violencia en el Comercio Sexual mantiene códigos que protegen contra la trata de personas, protege a las personas que trabajan en la comunidad para mantenerse seguras y ayudará a interrumpir la línea directa entre la criminalización y la deportación”, dijo la mexicana. “Exigimos protecciones para las trabajadoras sexuales, como en cualquier otra industria. Es hora de aprobar la Ley de Alto a la Violencia en el Comercio Sexual ahora”.

Melissa Benítez, líder juvenil de Make the Road New York, puso de manifiesto la necesidad vital de que Albany tramite la “Ley de soluciones, no suspensiones”, que evitaría que las suspensiones fueran usadas como se usan actualmente, a fin de evitar que más niños negros y latinos sigan recibiendo esas medidas como castigo, que los hacen más propensos a salirse de la escuela y a ingresar al sistema judicial.

“Las escuelas de Nueva York tienen políticas disciplinarias que son racialmente discriminatorias, ineficaces y causan daño a los estudiantes negros, latinos, LGBTQ y estudiantes con discapacidades. Todos los estudiantes merecen asistir a una escuela segura y de alta calidad donde sean incluidos, respetados y apoyados”, dijo la joven hispana. “Nueva York puede hacer realidad esta visión de la escuela al aprobar la Ley de soluciones, no suspensiones”.

Hasta el momento la Gobernadora Hochul no se ha referido a las peticiones de los inmigrantes y trabajadores, pero organizadores y miembros de Make the Road insisten en que seguirán dando la batalla con más fuerza para que sus clamores sean escuchados.