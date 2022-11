Ideas de decoración para agradecer

Me encanta recibir a mis amigos y familiares para reuniones en cualquier ocasión especial y mi casa siempre es el lugar perfecto porque tengo libertad absoluta, sin embargo, a pesar de que muchos creen que por ser decoradora ese el punto en el que me centro, pues siempre voy más allá, pues me encanta ofrecer una experiencia completa y no solo enfocarme en lo visual.

Ya llega el Día de Acción de Gracias y te comparto los trucos que me han permitido ser una anfitriona estelar:

1) Aromas: Es lo primero que experimentarán tus invitados cuando entren a tu casa. El olfato está estrechamente relacionado con la memoria y las emociones.

Trata de usar un aroma inspirado en el otoño para que por el sentido olfativo puedas empezar a ubicar a tus invitados en la celebración de Acción de Gracias. Me gusta usar Aroma360 porque tienen deliciosas fragancias y una variedad increíblemente amplia, pero cualquier difusor o vela perfumada también funcionará.

2) Iluminación: La iluminación es muy importante para crear el ambiente. Para una fiesta, no necesariamente necesitamos usar luces brillantes como lo haríamos normalmente en nuestra vida cotidiana. Para tener la versatilidad de cambiar de estado de ánimo, me encanta usar bombillas Phillips o Lifix en toda mi casa, aunque pueden salirse del presupuesto su durabilidad es extendida y al ser LED no afectan tanto el recibo eléctrico, permitiendo cambiar los tonos y adaptarlo al estado de ánimo.

Para Thanksgiving uso colores cálidos para mantener la onda otoñal y por supuesto agrego velas para dar intimidad.

El Día de Acción de Gracias está muy orientado a la cena por eso concentrémonos en la mesa pensando en los elementos de la tierra./Cortesía

3) Trato de bienvenida: Lo primero al llegar tus invitados es ofrecer una atención, mi truco infalible es la tabla de charcutería, la tradicional de madera es elegante y acogedora además de lucir perfecto con la temporada.

Puedes ofrecer una variedad de quesos y fiambres y, para darle un toque elegante, agrega algunas nueces, arándanos, frambuesas, higos secos en rodajas y una mermelada de tu agrado. Asegúrate de tener algunas galletas extra alrededor porque lo más probable es que tengas que rellenar pronto.

4) Decoraciones: Ahora sí, creada la experiencia a nivel de ambiente pasemos al punto visual. El Día de Acción de Gracias está muy orientado a la cena por eso concentrémonos en la mesa pensando en los elementos de la tierra. Me gusta mantenerlo minimalista para lograr ese look elegante y sin esfuerzo.

Para el centro de mesa una solución fácil es usar una base de madera, unas cuantas calabazas de varios tamaños y tonos, las blancas, por ejemplo, hacen que la mesa luzca fresca. Puedes trabajar en los mismos tonos o pintarlas incluso con aerosol plateado o dorado para un look sofisticado.

Vuelve a usar velas y llena los espacios vacíos con hojas verdes o musgo, así lograrás un espacio hermoso y elegante.

Si tienes una mesa rectangular, agrega pequeños jarrones de vidrio con flores silvestres o verdes. Puedes encontrar estos jarrones en la tienda de dólar.

Como dato final puedes usar platos y cubiertos de bambú. No solo se verán acordes, sino que te ahorrarás la molestia de lavar los platos mientras también contribuyes al medio ambiente. Puedes obtener los platos desechables de hoja de palma EvermadeGREEN que cuestan 74 centavos por juego de platos y cubiertos y así solucionas en un abrir y cerrar de ojos.

Recuerda que en esta temporada todo es cuestión de agradecer y que el momento lo construye la gente y no el sitio donde se reúnen a compartir.

Mónica Arellano y su esposo Richard Milstein son fundadores de Rednoir, una empresa de diseño que ha liderado grandes proyectos residenciales, corporativos y eventos de renombre internacional, entre ellos Burning Man, Ultra Music Festival, Fórmula 1, Coachella, y muchos más. Para más ideas de decoración, puedes seguir a Monica Arellano y Rednoir en Instagram:

@plainmonica @rednoirdesigns