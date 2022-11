Murió Mickey Kuhn, el último sobreviviente de la cinta “Gone With the Wind”

Mickey Kuhn, mejor conocido por protagonizar la película de 1939 “Gone With the Wind”, después de haber interpretado a Beau Wilkes cuando era actor infantil, murió a la edad de 90 en un centro de cuidados paliativos en Naples, Florida.

La esposa de Kuhn, Barbara, confirmó su muerte a The Hollywood Reporter diciendo que la estrella de la Edad de Oro de Hollywood de las décadas de 1930 y 1940 gozaba de buena salud hasta hace poco. Según el informe del mismo medio, además de su esposa, le sobreviven sus dos hijos.

Fue el último miembro sobreviviente de ese elenco dirigido por Victor Fleming, ya que Olivia de Havilland, quien interpretó a Melanie, falleció a los 104 años en 2020.

En su escena más memorable, Kuhn reacciona entre lágrimas ante la muerte de Melanie y le pregunta a su padre: “¿Adónde se va mi madre? ¿Y por qué no puedo ir yo, por favor?”.

Después de “Gone With the Wind”, protagonizó “Dick Tracey” en 1945, “The Strange Love of Martha Ivers” en 1946 y la película “Red River” de John Wayne en 1948.

Con numerosas apariciones en los episodios de “Alfred Hitchcock Presents” como su obra final, Kuhn abandonó la industria del entretenimiento en 1956 después de servir cuatro años en la Marina de los EE. UU. de 1951 a 1955 y luego pasó a trabajar para American Airlines hasta 1995.

Después de dejar la Marina, Mickey Kuhn apareció en dos películas más y algunos episodios de televisión antes de terminar su carrera como actor.

Se jubiló en 1995 de American Airlines, donde trabajó en la gestión de aeropuertos durante muchos años.

Mickey Kuhn (1932 – 2022) 🙏🏻🕊

BEVERLY HILLS, CA – MAY 18: Actor Mickey Kuhn attends The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences’ screening series “Hollywood’s Greatest Year” celebrating 1939’s Best Picture, “Gone With The Wind” on May 18, 2009 in Beverly Hills, California. (Photo by Vince Bucci/Getty Images)

