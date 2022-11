Muere James Winburn, quien interpretó a Michael Myers en la película original de “Halloween” de 1978

James Winburn, el doble de acción del personaje de Michael Myers en la película original de “Halloween”, ha muerto.

Winburn tenía 85 años y se puso la máscara blanca y el cuchillo para interpretar al infame asesino en la cinta de terror de 1978 y su secuela de 1981 junto a la reina del grito Jamie Lee Curtis.

El veterano actor de Hollywood murió durante el fin de semana en un hospital de Los Ángeles debido a un problema de salud no revelado, confirmó PEOPLE.

Una de las escenas más notables que realizó James Winburn en la película vio al Dr. Samuel Loomis, de Donald Pleasence, dispararle a Myers seis veces, lo que provocó que se cayera de un balcón y su (aparente) muerte.

Pero Winburn hizo también acrobacias para más de 70 películas a lo largo de su carrera, incluidas “Escape From New York”, “TRON”, “The Night Stalker”, “Glory”, “Crossing the Line y The Waterfront”.

También actuó en varios espectáculos y películas, incluidos “Charlie Chan”, “Cagney & Lacey”, “Hunter” y “Island of Witches”.

Además, dirigió películas como “Miami Beach Cops”, “The Death Merchant” y “Evil Altar”.

Participó activamente en la comunidad de fanáticos y asistía regularmente a convenciones.

Y si bien Winburn no continuó su trabajo en la saga de “Halloween” después de la secuela, su trabajo ayudó a lanzar una de las franquicias de terror más antiguas.

