Agenda de eventos: fin de semana de Acción de Gracias

Disfrute del “Spectacular Factory: The Holiday Multiverse”

ARTECHOUSE, pionera en innovación digital, creó una experiencia de arte navideña inmersiva perfecta para toda la familia. Spectacular Factory: The Holiday Multiverse está abierto al público para que los visitantes se sumerjan en un multiverso de villas navideñas. Los neoyorquinos flotarán entre cascabeles gigantes que se balancean, irrumpirán en la fiesta de mil cascanueces, se unirán a un emocionante viaje en tren a través de guirnaldas, darán una vuelta en el carrusel de bastones de caramelo y mucho más. ARTECHOUSE NYC está ubicada en el 439 W 15th St, New York, NY 10011. Información y boletos: https://www.artechouse.com/

Cortesía

Una gran fiesta para el juego México vs Argentina

Si está buscando un lugar para ver los partidos del Mundial de Fútbol, considere incluir Pig Beach BBQ en su lista. Este restaurante-cervecería ubicado en Astoria tiene horarios y eventos especiales extendidos durante toda la Copa del Mundo, y cuenta con una terraza gigante, tres bares premium y más de 55 televisores en un enorme espacio de 28,000 pies. Y este sábado 26 de noviembre será sede de una “Team Mexico Watch Party”, una fiesta interactiva para ver el partido México vs. Argentina, en asociación con el Adidas World Cup Truck, donde los fanáticos podrán obtener una camiseta auténtica del equipo azteca con personalización gratuita. El camión Adidas estará estacionado a partir de las 12:00 pm, antes del partido de las 2:00 pm, y ofrecerá obsequios como bufandas oficiales del equipo de México, mini balones de fútbol y más. El Pig Beach BBQ Queens está ubicado en el 35-37 36th Street, Astoria. Más información: pigbeachbbq.com

Cortesía

“The Nutcracker” para niños autistas

TDF, la organización de servicios sin fines de lucro para las artes escénicas, brindará la primera presentación adaptada al autismo de la producción de renombre internacional del New York City Ballet The Nutcracker de George Balanchine. Diseñado para familias con miembros en el espectro del autismo o con otras discapacidades cognitivas o del desarrollo, esta sesión matinal especial se presentará a través del programa Autism Friendly Performances (AFP) de TDF, este domingo 27 de noviembre a la 1 p.m. en el Teatro David H. Koch del Lincoln Center. La temporada actual de AFP continuará con Wicked el 12 de febrero de 2023 a la 1 pm, Harry Potter el 30 de abril y un show final por determinar. Para más información y boletos:https://www.tdf.org/nyc/215/George-Balanchines-The-Nutcracker

Cortesía

Encendido del árbol de “Tavern on the Green”

“Tavern on the Green” celebrará el espíritu navideño con su sexta ceremonia anual de encendido del árbol, el próximo martes 29 de noviembre. La iluminación se hará a un hermoso árbol de Navidad de 20 pies, coronado con más de 2,000 adornos y 10,000 luces que brillarán en todo Central Park. Las festividades también incluirán actuaciones de DJ Tweed, The Manhattan Holiday Carolers y un show sorpresa especial de Broadway para difundir la alegría navideña y crear recuerdos duraderos para los invitados. Tavern on the Green ofrecerá sidra de manzana, chocolate caliente, refrescos y golosinas dulces y saladas de cortesía para los asistentes. Gratis. Dirección: 67th Street y Central Park West. Desde las 5:30 pm. Información: https://www.tavernonthegreen.com

Cortesía

PaleyLand abrió sus puertas

El Paley Center for Media ya abrió las puertas de su experiencia navideña anual, PaleyLand, un país de las maravillas invernal en Midtown. El Museo Paley se transformó en una experiencia festiva interactiva única en su tipo, con fotos de Papá Noel y sus icónicos ayudantes, una impresionante menorá, conversaciones con personajes familiares, una casa de pan de jengibre encantada con un columpio, un trineo navideño, un atractivo iglú directamente desde el Polo Nort y el amado Paley Express, un mágico tren navideño que captura el espíritu de las fiestas y la imaginación de todos que hacen el viaje a PaleyLand. Hasta el domingo 8 de enero de 2023. The Paley Museum está ubicado en el 25 West 52 Street, entre la Quinta y la Sexta Avenida. Más información: www.paleycenter.org

Foto: Kristina Bumphrey/StarPix

Un paseo en The North Pole Express

TopView comenzó su popular recorrido en el autobús Christmas Lights NYC. Esta aventura comienza con chocolate caliente y galletas mientras los pasajeros escuchan a los duendes contar una cautivadora historia navideña. Luego, el autobús recorre la ciudad pasando por más de diez deslumbrantes exhibiciones de luces navideñas, desde Saks Fifth Avenue Holiday Light Show y Rockefeller Christmas Tree y Radio City Music Hall hasta Cartier Holiday Lights y el Bryant Park. Los pasajeros tendrán la oportunidad de cantar villancicos, pasar tiempo de calidad con Santa, escribir su lista navideña y recibir una campana de trineo como regalo de él mientras le cuentan sus deseos de temporada. The North Pole Express arranca desde la Biblioteca Pública de Nueva York (476 Fifth Avenue, entre 5th y 6th Ave). Información: www.topviewnyc.com

Cortesía

Exposición sobre Frida Kahlo

El Parrish Art Museum presenta Kahlo: An Expanded Body ( Kahlo: un cuerpo expandido), una investigación innovadora sobre la artista icónica Frida Kahlo a través de la lente de su dramática historia médica y su impacto sostenido en su vida y obra. La exposición de varias galerías, en vista hasta el 2 de abril de 2023, proporciona una nueva visión de la importancia del cuerpo como material de origen perdurable para las representaciones figurativas y metafóricas de Kahlo de su físico y vida emocional. La exhibición presenta más de 100 objetos, varios nunca antes vistos, disponibles a través del acceso exclusivo a los archivos familiares privados de la sobrina nieta de Kahlo, la artista mexicana Cristina Kahlo. El Parrish Art Museum está ubicado en 279 Montauk Hwy, Water Mill, NY 11976. Información:https://parrishart.org/

Cortesía Parrish Art Museum

Visite los jardines iluminados de Old Westbury

Shimmering Solstice en Old Westbury Gardens, una experiencia inolvidable de luces, imágenes y sonidos navideños, comienza su temporada este viernes 25 de noviembre. Prepárese para dejarse encantar por las exhibiciones de luces mágicas y las bandas sonoras de temporada que se encuentran a lo largo de los hermosos senderos de Old Westbury Gardens, que lo llevarán a través del mundialmente famoso Walled Garden, Rose Garden, South Lawn y Allée, solo por nombrar algunos. Diseñado para Old Westbury Gardens por Lightswitch (un colectivo de diseñadores de iluminación, medios y visuales reconocidos internacionalmente), este año exhibirá un espectáculo final aún más sorprendente en la cara sur de Westbury House. Los jardines están ubicados en el 71 Old Westbury Rd, Old Westbury, NY 11568. Para horarios y boletos, visite: https://shimmeringsolstice.com