Horrible muerte: trabajador arrollado por camión que quitaba la nieve en Nueva York

Un empleado de la ciudad Buffalo, en el norte de Nueva York, murió ayer arrollado mientras limpiaba la nevada histórica que recientemente cayó en la zona.

El trabajador no fue identificado, en espera de notificación a la familia. Se dijo que tenía “décadas” de experiencia de campo. Fue atropellado por un camión elevador que retrocedió cuando estaba arrojando una carga de nieve en otro volquete a las 11:15 a.m. del miércoles en McKinley Parkway, South Buffalo, dijo el comisionado de policía Joseph Gramaglia en una conferencia de prensa.

Buffalo employee fatally struck by truck during snow removal efforts https://t.co/bE0va1RUB3 pic.twitter.com/D2Fz6s1jja — New York Post (@nypost) November 24, 2022

“Es un individuo que todos conocemos bien, alguien que ha trabajado en el gobierno de la ciudad como indiqué durante décadas”, dijo el alcalde Byron Brown. “Alguien con una gran experiencia que ha aportado mucho al servicio de la ciudad durante esas décadas”.

Buffalo suspendió los esfuerzos de remoción de nieve hasta el viernes por la mañana a la luz de la trágica muerte, apuntó New York Post.

El trabajador fue declarado muerto en la escena. La persona que conducía el camión de carga era un contratista externo que fue contratado por la ciudad para ayudar a quitar los casi 8 pies de nieve que cayeron la semana pasada.

El conductor está “en estado de shock”, pero cooperando plenamente con la investigación de la ciudad, dijo el alcalde Brown. El caso aún está bajo investigación y ha sido remitido a la oficina del fiscal de distrito.

La muerte del trabajador marca la quinta desde que la tormenta azotó la ciudad, informó The Buffalo News. Tres personas fallecieron por eventos cardíacos después de palear nieve y un hombre de 74 años que chocó su automóvil durante la tormenta el viernes fue encontrado muerto cuatro días después.

“Sabemos que hay un tremendo dolor en la fuerza laboral en este momento. Sabemos que la gente ha estado trabajando en turnos de 16 a 18 horas, trabajando con muy pocas horas de sueño”, destacó el alcalde Brown. “Claramente, en una tormenta de nieve como ésta, donde comenzó a nevar el jueves y no terminó hasta el domingo, la gente está trabajando las 24 horas”.