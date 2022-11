Jenna Ortega, estrella de ‘Wednesday’, revela que solía hacer autopsias a animales

Durante una entrevista con Wired en YouTube, donde las celebridades responden preguntas comúnmente buscadas en Google sobre sí mismas, Jenna Ortega habló sobre la formación de una relación cercana con su coprotagonista de ‘Fallout’, Maddie Zieglar, y compartió un acto peculiar que solía realizar cuando era más joven.

En lo que podría decirse que es una actividad infantil adecuada para la mujer que interpreta a Wednesday Addams en la nueva serie de Netflix de Tim Burton, la actriz de 20 años reveló que solía realizar autopsias a animales muertos, solo por diversión.

“Ella es una de mis mejores amigas. Era alguien con quien conecté instantáneamente. Siento que Maddie y yo somos la misma persona en diferentes fuentes. Ella es tan rara y yo soy un bicho raro en la forma en que solía realizar autopsias en pequeños animales cuando era más joven. Como pequeños lagartos que encontré que estaban muertos en mi patio trasero”, confesó.

Si bien la pasión juvenil de Jenna Ortega por diseccionar pequeñas criaturas son cosa del pasado, se alinea con su papel en ‘Wednesday’, aunque la diferencia central es que su personaje prefiere cortar en pedazos a personas vivas.

Jenna Ortega ha dejado su huella en el género de terror con actuaciones elogiadas por la crítica como en ‘Scream’, que trata temas un tanto sombríos, lo que le valió mucha atención.

En 2013, cuando solo tenía 11 años, también apareció en el thriller sobrenatural ‘Insidious: Chapter 2’.

“Me encantan las cosas que son un poco desagradables, cosas cuando, cuanto más de cerca las miras, realmente no son tan bonitas. Me encantan las cosas que son perturbadoras“, dijo en una entrevista en la que también admitió que tiende a sentirse atraída por guiones más oscuros simplemente por una sensación de comodidad.

“Creo que nos encontraremos. Hay una cadena invisible que está conectada con los asesinos en serie, los monstruos, las criaturas y yo misma. No importa a dónde vaya. Siento que es algo que siempre me ha atraído desde que era más joven, algo que siempre me gustó”, agregó.

Sigue leyendo: Jenna Ortega elogia a Netflix por hacer a ‘Merlina Addams’ hispana

– VIDEO: Primer vistazo a Jenna Ortega como ‘Merlina Addams’ en la nueva serie de Netflix

– “The Fabelmans”, que echa un vistazo a la joven vida del legendario director Steven Spielberg, llega a los cines