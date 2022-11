Kim Kardashian cubre sus senos entre lazos, para una gala en Baby2Baby 2022

Kim Kardashian sabe hacer una entrada llena de glamour, sobre todo cuando lleva diseños que en efecto abrazan sus curvas de tal manera que éstas resultan verse siempre adictivas y apetitosas para sus fanáticos más asiduos. Así pues, Kim llegó a la gala “Baby2Baby 2022” con un vestido en rosa Barbie, que en el pecho parecía sólo tener dos lazos -entrelazados- cubriendo los senos de la celebridad.

Kim Kardashian llegó a West Hollywood, para la gala del Baby2Baby 2022. / Foto Getty Images.

Kim Kardashian busca tener un aliado en Tristan Thompson

Según reportó recientemente Showbiz, Kim Kardashian lleva años liderando una ardua campaña para la reforma del sistema penitenciario estadounidense, una labor que ha venido compaginando con sus estudios de derecho y que, en 2018, la llevó a reunirse con el entonces presidente Donald Trump a fin de conseguir un perdón presidencial para una mujer que llevaba más de dos décadas entre rejas a causa de un delito menor ligado al tráfico de drogas.

Aunque a nivel académico la celebridad no está cosechando los resultados esperados, su activismo y su compromiso con los más desfavorecidos no han hecho otra cosa que ganar enteros en tiempos recientes. Sin ir más lejos, ayer jueves la socialité decidió compartir la tradicional cena de Acción de Gracias con los internos de un centro juvenil en Santa Mónica y para dicho momento decidió verse acompañada por Tristan Thompson, ex de Khloé Kardashian.

Sobre esto Kim Kardashian se pronunció en Instagram: “Este año, quiero dar gracias por toda la gente que he conocido en las diferentes prisiones de este país. Esta semana, Tristan y yo disfrutamos de una cena muy inspiradora de Acción de Gracias con los jóvenes internos de Camp Kilpatrick. Estos jóvenes se han ganado, gracias a su buen comportamiento, el derecho a estar en un centro modélico. Muchos están ya en la universidad y han hecho grandes cambios en su vida. Estoy deseando ver cómo se cumplen sus sueños y aspiraciones”.

