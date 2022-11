El jardinero Ronald Acuña Jr. ganó el Festival de Jonrones en Venezuela

El Parque de la Ciudad Universitaria de Caracas (UCV) se vistió de gala una vez para recibir a una nueva edición del Festival de Jonrones de la pelota venezolana. Dicho evento, reunió a varias estrellas de Las Mayores. Específicamente, José Altuve, Gleyber Torres, Eugenio Suárez, Eduardo Escobar, Willson Contreras y William Contreras.

Sin embargo, el de “La Sabana” se robó el show desde el primer momento para encaminar su apuesta para levantar su primer trofeo de campeón de este certamen de cuadrangulares en su país y ante miles de fanáticos.

En definitiva, el actual bateador designado de los Tiburones de La Guaira, despachó un total de 32 pelotas, cifras que fueron inalcanzables para los otros rivales, a pesar de que Diego Rincones disputó la final del certamen con él.

“Gracias a todos los que vinieron hoy, me siento súper contento de estar aquí. Gracias a Dios y a los Bravos de Atlanta que me dejaron jugar en mi país, de verdad no hay nada como jugar en tu país”, comentó Ronald Acuña Jr. al borde de las lágrimas.

“El Abusador” venció al grandeliga y compañero de equipo, Juan Yépez por 14 jonrones de diferencia, mientras que en la segunda ronda, despachó 12 cuadrangulares ante el ya mencionado Diego Rincones y para la final, sacó 6 pelotas para llevarse la victoria.

De esta manera, Ronald Acuña Jr. vivió una nueva noche mágica en Venezuela y su campeonato en el Festival de Jonrones le da una mayor inspiración para aprovechar al máximo su presencia en el pelota criolla, la cual termina el siete de diciembre.

