México y EE.UU. preparan cumbre y acuerdan avanzar en seguridad alimentaria

CIUDAD DE MÉXICO – México y Estados Unidos acordaron continuar avanzando en temas de seguridad alimentaria, informó este lunes el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien participó en la reunión preparatoria de la Cumbre de Líderes de América del Norte que ocurrió en esta capital, en el Palacio Nacional.

“Fue una conversación cordial”, dijo Ebrard en un mensaje en redes sociales, sobre el encuentro que encabezaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack.

“Se acordó avanzar en varios temas relativos a la seguridad alimentaria de ambos países (…) visitaremos EE.UU. en las próximas semanas”, añadió.

A la reunión asistieron las secretarias de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Raquel Buenrostro y María Luisa Albores, así como el titular de Agricultura Victor Villalobos, el director de Cofepris Alejandro Svarch y el Jefe de la Unidad de América del Norte Roberto Velasco, mientras que por Estados Unidos asistió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Tras la reunión, Ebrard dijo a medios que se está preparando la cumbre “va a ser en enero y estamos tratando de tener claro en cada uno de los campos más importantes como puede ser el de agricultura”.

Recordó que este sector “es muy importante, son todas las exportaciones e importaciones de México, (estamos viendo) cuáles son las decisiones o los puntos en los que nos tenemos que poner de acuerdo”.

Contó que el presidente López Obrador les pidió trabajar con el equipo de Estados Unidos “en este como en otros temas y que estemos listos antes de la cumbre, que se va a llevar a cabo, para presentar las opciones o soluciones que haya que presentar”.

“Entonces vamos a trabajar junto con Agricultura, también va a estar las secretarías de Economía, Medio ambiente y la Cancillería”, apuntó Ebrard, quien dijo que “probablemente haya otros temas (…) se los voy diciendo conforme los ubiquen”.

Este lunes, López Obrador avisó de la reunión con Vilsack en la que dijo que abordarían, entre otros temas, la inflación en alimentos y la negativa de México de comprar maíz transgénico estadounidense.

“Hoy tengo reunión con el secretario de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos, vamos a tratar asuntos relacionados con esto”, declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Esta es la segunda reunión de Vilsack con López Obrador en lo que va del año, tras una visita del funcionario estadounidense en abril pasado en la que hablaron de seguridad alimentaria.

En ese entonces, el presidente mexicano destacó que en tres años el comercio agroindustrial entre México y Estados Unidos creció un 35%, hasta los $64,000 millones de dólares.

El presidente aceptó que el encuentro con Vilsack estaría marcado también por las presiones que afronta México por parte de Estados Unidos para que no prohíba la entrada de maíz transgénico, como pretende López Obrador a partir de 2024.

“Sí, seguramente (se tocará el tema con Vilsack), pero ya está claro, no queremos maíz transgénico para consumo humano, no queremos, no lo vamos a permitir“, indicó el mandatario mexicano.

