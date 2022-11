Perro mata a su dueño luego de pisar el gatillo de su escopeta en Turquía

Según informes de medios, un hombre de 32 años en Turquía fue asesinado a tiros por su propio perro después de que el canino pisara el gatillo de una escopeta y le disparara.

Ozgur Gevrekoglu fue asesinado mientras cazaba con su amigo en la meseta de Kızlan, en la provincia turca de Samsun, informó el periódico Turkiye.

Mientras metía a su perro en su automóvil, la pata del animal tocó el arma cargada y el rifle disparó contra Gevrekoglu desde una distancia corta. Fue llevado al hospital después del incidente y luego declarado muerto.

Desde entonces, el cuerpo de Gevrekoglu fue llevado a la morgue del Hospital Estatal de Alacam y se está realizando una investigación para comprender más detalles sobre su muerte.

Se había convertido en padre solo 10 días antes del incidente, según el medio citado.

Gevrekoglu publicó previamente fotos en las redes sociales con muchos perros durante otros viajes de caza, informó el Daily Mail, pero no está claro qué sabueso fue el responsable de su muerte.

La policía y los fiscales están investigando actualmente la muerte y no se sospecha de ningún delito.

A los cazadores a menudo se les enseña sobre la importancia de la seguridad de las armas, y el Centro de Seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por ejemplo, ha descrito reglas importantes que deben observarse.

“Independientemente de la ubicación, es fundamental que se ejerza la máxima precaución en todo momento al manipular un arma de fuego”, dijo su informe de 2021. “Las lesiones y heridas de caza a menudo son el resultado de descuido, ignorancia o desprecio de las normas y leyes de seguridad”.

Las reglas descritas por la División de Vida Silvestre de Ohio destacan el comportamiento clave con respecto al uso de armas durante la caza.

“Trate cada arma como si estuviera cargada: cada vez que manipule un arma, verifique que no tenga casquillos ni cartuchos. Suponga siempre que el arma tiene la capacidad de cargarse sola”.

“Apunte siempre el cañón en una dirección segura: nadie debería ver nunca el extremo del cañón de su arma. Un cazador experimentado siempre es consciente de la dirección segura para apuntar el cañón del arma y no cazaría con nadie que no haga lo mismo”, agregan las reglas.

“Nunca apunte con un arma a algo que no quiera disparar: Evite todos los juegos bruscos con un arma de fuego. Descargue las armas cuando no las esté usando: Tenga las acciones abiertas para asegurarse de que el arma no esté cargada. Las armas deben llevarse en estuches al lugar de tiro área.”

Otras reglas incluían almacenar municiones y armas por separado, evitar trepar árboles o cercas mientras se portan armas de fuego y no consumir alcohol o drogas cuando se está en posesión de un arma.

